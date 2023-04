Quinze anys després de la primera edició, la trencada de la mona pels que no tenen padrins ha tornat a omplir la Plaça Major d'Olot de petits i grans; tots alegres i contents. Els convidats a trencar la mona han estat dibuixants: l'osonenca Pilarin Bayés i l'olotí Tavi Algueró. L'amo i senyor del cadafal, com sempre, ha estat Lluís Riera. El pastisser de can Cacau que, com ha recordat, ell mateix, se li va acudir la trencada de la mona quan demanava "una altra cervesa a en Mirlu i en Mirlu li va respondre que no era capaç". Pres el repte, una tarda grisa i plujosa de final de Setmana Santa, va repartir una mona de xocolata i un tortell de can Carbasseres; cava i vi dolç. Després, ha estat fidel a un compromís anual, en el qual la mona ha representat sempre algun element d'actualitat. Hi ha hagut tortugues, moais, gegants, la casa dels xuclis, pica-soques... Enguany la mona ha estat de xocolata blanca, perquè ha representat les oques perdudes del Parc Nou.

L'estiu passat, les oques van desaparèixer, n'hi van posar de noves i van tornar a desaparèixer. Com que el misteri de les oques no s'ha resolt, han decidit no posar-n'hi. El pastisser ha tornat a aprofitar la gentada, més de sis-centes persones, per reivindicar el seu barri vell. Riera ha explicat que cada any la trencada atrau més gent i que cada vegada ha de fer una mona de més volum. Després del parlament, Tavi Algueró ha donat un cop de pal al cap de l'oca de xocolata i la Pilarin Bayes n'ha collit un tros per tastar-lo i mostrar-lo al públic. Entre les ovacions del públic, l'oca ha quedat esmicolada, perquè els col·laboradors en l'acte poguessin començar a repartir xocolata entre el públic infantil. Ja molt coneixedora de l'acte, la mainada s'ha posat a la filera i ha recollit el seu tros de xocolata i una llesca de pa, després els grans i fins que s'ha acabat. La Trencada de la Mona i el Mercat del Dilluns s'han convertit en pols d'atracció que porten molta gent a celebrar el final de la Setmana Santa a Olot.