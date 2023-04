Premien el CAP d’Olot per un projecte pioner en conciliació laboral

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha lliurat els I Premis a les millors pràctiques en conciliació al sector sanitari. La primera edició d’aquests nous guardons ha reconegut el projecte de millora de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de l’Àrea Bàsica de Salut d’Olot (ABS), liderat per la metgessa Teresa Mir, que també és membre del Pla d’Igualtat de l’Institut Català de la Salut (ICS) i delegada del sindicat Metges de Catalunya (MC).

Mir ha desplegat el projecte amb el suport del director de l’EAP, Josep Maria Nicolau.

El projecte olotí es fixa com a objectius la millora del benestar emocional, la qualitat de vida i el clima de treball dels professionals. A més, amb la introducció de les noves mesures de conciliació, també vol disminuir la pèrdua de professionals per permisos, excedències i reduccions de jornada, i, alhora, afavorir les noves incorporacions, fent més atractives les condicions de treball. La reducció de la bretxa salarial entre homes i dones també és un dels objectius establerts, atès que la plantilla de l’ABS d’Olot està formada per un 85% de dones i un 15% d’homes.

Després d’analitzar la situació de l’EAP i les necessitats de conciliació dels seus professionals a través d’enquestes, les mesures que proposa la iniciativa consisteixen a finalitzar la jornada a les 5 de la tarda els divendres i els períodes d’estiu, Nadal i Setmana Santa, introduir la flexibilitat horària en l’entrada o sortida laboral, facilitar el teletreball i crear una bossa o banc d’hores a disposició de cada treballador.

Una de les peticions més demanades pels treballadors era la de plegar a les 5 de la tarda els divendres i, de fet, és un dels canvis que ja s’ha dut a terme, a més de la personalització de l’horari en casos concrets.

El projecte es va començar a aplicar el juny de l’any passat i després d’avaluar els resultats al cap de sis mesos de la seva implantació, la meitat de la plantilla considera que la seva conciliació ha millorat molt i el 74% es mostra partidari de seguir endavant amb la iniciativa.

La plantilla de l’àrea bàsica està formada per un 85% de dones i un 15% d’homes i hi ha reduccions de jornada

Teresa Mir concreta que el fet de plegar a les 5 de la tarda «no suposa cap modificació en els horaris d’assistència, ja que fem torns per fer atenció continuada i d’urgència de 5 a 8, ja que amb menys professionals és suficient», concreta. Afegeix que «si no hi ha mesures de conciliació, alguns professionals optaran per fer reduccions i això suposa un problema perquè no hi ha personal per cobrir les substitucions i suposa més carrega per a la resta de professionals».

També lamenta que la manca de conciliació agreuja la bretxa salarial perquè, per exemple, en el cas de demanar reducció per maternitat, «les dones cobren menys, tenen menys oportunitat de formar-se i menys possibilitats per a escalar i optar a càrrecs directius».

Segons Mir, seria bo que aquest canvi es promocionés a altres àrees bàsiques de salut des de la direcció d’atenció primària. «És cert que a cada centre d’atenció primària s’impulsen mesures conciliadores i personalitzades, però considero que no haurien de ser excepcionals per a alguns treballadors sinó de forma genèrica per a tothom, perquè la conciliació també ha de ser per motius personals, a part de familiars».

La mesura vol reduir la pèrdua de professionals per permisos i la bretxa salarial, a més d’atraure nous sanitaris

L’Àrea Bàsica d’Olot abasta el municipi d’Olot i les poblacions de les Preses i Santa Pau, amb una població a la qual dona assistència, amb dades actuals, a 39.759 habitants.

Els guardonats amb el premi a la millor pràctica en conciliació del CCMC han rebut un segell acreditatiu, que identificarà els equips reconeguts amb la distinció, un diploma i un xec per valor de 400 euros, destinats a la realització d’activitats que reforcin la cohesió de grup.

El guardó també és una oportunitat per divulgar aquestes experiències entre el col·lectiu i per animar altres organitzacions, professionals i equips a dissenyar i posar en marxa iniciatives adaptades a cada entorn de treball.