Els salvaments al medi natural dels Bombers s'han disparat aquesta Setmana Santa a les comarques de Girona.

L'alta presència de visitants i de gironins en espais naturals ha fet que alguns d'ells patissin algun tipus d'accident o incident mentre feien activats al medi. Això ha provocat l'activació i desplegament dels Bombers, que han hagut de realitzar rescats i recerques.

Els rescatadors han tingut molta més feina que l'any passat a terres gironines, ja que han realitzat fins a 27 serveis. Això representa gairebé un 68% més de salvaments que l'any passat. La Setmana Santa del 2022 es va tancar amb 16 actuacions d'aquest tipus la Regió d'Emergències de Girona.

Per tipologia de salvament al medi natural, s'ha de destacar que els rescats de muntanya són els que han suposat més actuacions, un total de 23. Els Bombers durant aquest període festiu també han realitzat tres recerques de persones perdudes o desaparegudes i un rescat marítim.

Per comarques, les del Ripollès (9) i la Garrotxa (6) són les que més actuacions han generat. Els Bombers han realitzat un total de 15 salvaments al medi natural en aquestes dues àrees de la província. L'Alt Empordà és la tercera comarca amb més activitat dels Bombers, amb sis serveis durant aquesta Setmana Santa.

Entre els rescats més destacables hi ha per exemple, el d'una excursionista de 52 anys que va caure d'uns 2,5 metres d'altura en una cala de Tossa de Mar. Els fets van succeir diumenge passat i van activar-se dues dotacions i l'helicòpter dels Bombers amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Aquests van rescatar la dona ferida i la van portar fins a l'helicòpter del SEM, que l'esperava al camp de futbol de Tossa. La dona va resultar ferida de poca gravetat i la van evacuar a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El dissabte dia 8 d'abril també es van produir tres serveis de recerca i rescat de 41 persones en dificultats a causa de la meteorologia adversa durant una sortida al medi natural. 25 d’ells eren menors que havien sortit a fer activitats amb entitats d’esplai a Queralbs i Sant Aniol de Finestres.

Dades de rècord

Les xifres de rescats per Setmana Santa han viscut el seu punt àlgid aquest 2023. Les dades parlen per si soles: els Bombers han realitzat 27 serveis enguany mentre que l'any 2019, en van ser 11. En aquestes dades pot influir la meteorologia també, que no ha estat adversa enguany tot i no haver-hi unes altes temperatures.

A tot Catalunya, la Setmana Santa ha tancat amb 91 salvaments al medi natural, una xifra superior també a la de l’any passat, que va ser de 69 serveis.