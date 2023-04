El Govern va rebre ahir el document de conclusions del Grup Horitzó, format per una vintena d’experts de l’àmbit de la recerca, la innovació i l’empresa, per enfortir el sistema català d’R+D+I. L’informe inclou una desena de propostes i recomanacions, com crear una organització central de finançament per generar oportunitats, amb capacitat de competir amb altres sistemes de recerca europeus, i aportar més fons per als sous dels investigadors, per exemple un increment de la contribució al programa ICREA per contractar científics d’excel·lència al sistema català d’universitats i recerca. Aquest grup d’assessorament també demana reduir la burocràcia administrativa per facilitar contractacions i atraure talent científic jove.

A més de les propostes en l’àmbit de finançament i personal, el Grup Horitzó també ha buscat com millorar la transferència de coneixement generat a les universitats i centres de recerca catalans. En aquest àmbit, demana incorporar les empreses a l’ecosistema R+D+I i fomentar la figura dels transferòlegs, professionals per millorar la qualitat de la transferència de coneixement que s’impulsa des de les universitats. Quant a les infraestructures de coneixement, el grup d’assessorament proposa crear un Centre Català de Recerca Interdisciplinar en Sistemes Complexes (CCRICS) per fomentar la connexió entre investigadors de diverses àrees de coneixement. A més, recomana coordinar les diverses bases de dades per fer un salt qualitatiu en l’estudi de la societat catalana. Entre els investigadors del Grup Horitzó hi ha l’enginyer gironí Josep Lagares i la química de la UdG Sílvia Osuna En l’àmbit de l’administració pública, el grup Horitzó demana reduir el temps de dedicació del personal investigador a afers administratius perquè puguin fer més recerca. Altres propostes són consolidar un òrgan assessor basat en la informació científica per orientar la presa de decisions i coordinar un pla per a l’envelliment saludable i sostenible com a prioritat transversal dels diversos departaments i agents implicats. Aquestes línies prioritàries en polítiques de ciència sorgeixen d’un primer document integrat per 35 propostes lliurat pels membres del grup al conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, a finals de l’any passat. El Grup Horitzó està integrat per experts de diversos àmbits. Entre els integrants hi ha l’enginyer químic i empresari, president de l’empresa Metalquimia, Josep Lagares; i la química, professora de recerca ICREA a la UdG, cap de grup a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi, Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2019, Sílvia Osuna.