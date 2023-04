Onze maltractadors estan vigilats amb polsera GPS a Girona

Onze maltractadors estan vigilats de forma permanent amb polseres telemàtiques a les comarques de Girona. Es tracta de tres més que fa un any. Aquests dispositius de seguiment han de ser autoritzats per un jutge i es col·loquen en casos que la víctima es trobi en risc extrem. És a dir que el delinqüent suposi un alt risc per a la víctima i, per tant, ha d’estar en permanent vigilància. En els 15 anys de vigència d’aquest dispositiu s’han col·locat 52 aparells a les comarques gironines.

L’ús del control telemàtic ha experimentat un augment en els últims anys i una mostra d’això és que aquesta xifra dels 11 aparells actius només s’havia donat en una ocasió, ara fa quatre anys.

Les dades de la Delegació del Govern per Violència de Gènere mostren aquesta evolució a l’alça de la instal·lació d’aquest tipus de braçalet. Des de l’any 2009 es van començar a aplicar aquests dispositius electrònics amb GPS a Espanya, que consisteixen d’entrada en un braçalet que normalment es col·loca al turmell de l’agressor i que emet un senyal. A Girona, però, el primer no es va posar fins al 2010. Des de llavors, a la província, els jutges han demanat que se n’instal·lessin any rere any.

Tot i això, la instal·lació d’aquests aparells ha tornat a ser centre de debat els últims mesos, sobretot arran dels crims masclistes que van castigar tot Espanya el desembre passat.Cap de les dones assassinades llavors però, estava protegida per aquest dispositiu.

Des dels estaments policials i judicials han reclamat que es posin més dispositius de seguiment en casos de maltractadors que puguin ser «potencialment letals». Aquesta és una de les mesures proposades pel Ministeri de l’Interior per lluitar contra la violència masclista i els feminicidis.

Espanya registra el rècord de polseres GPS actives a maltractadors amb 3.386 fins el mes de febrer d’enguany

El braçalet és una eina molt útil perquè és un dispositiu electrònic que permet saber si un condemnat per violència masclista d’alt risc amb una ordre d’allunyament l’està complint. Ara bé, per aquells maltractadors que es consideren d’alt risc, també hi ha l’opció, com també preveu la llei, d’utilitzar la tecnologia per evitar així que l’agressor no es comuniqui amb la seva víctima i no s’hi acosti, fixant una distància mínima.

Aquest senyal que emet el braçalet el recull un altre aparell, que també ha de portar sempre el condemnat per maltractaments a sobre i que és com un telèfon mòbil. I, finalment, la víctima també ha de portar un altre aparell que permet recollir el senyal dels aparells. A partir d’aquí, es controla durant tot el dia l’agressor i la víctima.

Rècord a Espanya

A tot Espanya, segons les dades de la Delegació del Govern per Violència de Gènere, hi ha fins a 3.386 polseres antimaltractament col·locades en aquests moments (fins al febrer). Aquest 2023 és l’any amb més d’instal·lades des de la seva posada en marxa. Actualment, n’hi ha 2.935 en actiu i és l’any, el 2022, en el qual n’hi ha més d’instal·lats. S’han incrementat en prop d’un 11% respecte a l’any passat, quan n’hi va haver fins a 3.056.

L’evolució d’aquests dispositius es veu clarament des de l’any 2017, quan se superen el miler dels braçalets actius a Espanya, amb 1.019.