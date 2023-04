La UdG tindrà 60 places noves d'Infermeria i 12 de Medicina el curs vinent

Les Facultats del Campus Centre de la Universitat de Girona oferiran 72 places més el curs vinent. Segons ha pogut saber aquest diari, n'hi haurà seixanta d'addicionals a primer del grau en Infermeria i dotze, a primer de Medicina. En el cas d'Infermeria, l'augment es produeix per segon any consecutiu, ja que enguany ja hi ha un grup nou en horari de matins, que s'ha afegit als dos que ja hi havia fins ara. El curs vinent, per tant, hi haurà tres grups de primer i també tres, de segon.

Respecte a Medicina, el nou degà, José Manuel Fernández-Real Lemos ja va avançar a aquest diari que hi hauria un augment de places el curs vinent i va remarcar que, el problema real de la facultat no és la manca d'espai, que ara millorarà amb la compra de l'edifici annex, sinó les places "limitades". És per això que conjuntament amb els altres degans estan fent pressió al Govern perquè augmentin. Aquest creixement a Medicina i Infermeria s'emmarca en el Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya . Entre altres accions, Salut incrementarà les places de formació de Grau a tot Catalunya: en 640, les d’Infermeria i en 145, les de Medicina, que suposen, aquestes últimes, un augment d’un 12,7% més. També augmentarà en 160, l’oferta de places de Formació Sanitària Especialitzada (fins a 86 MIR; 5 PIR; 58 IIR; 7 BIR i 4 FIR). Els sindicats i col·legis professionals feia temps que advertien d’aquesta necessitat, tenint en compte la pressió assistencial creixent dels centres sanitaris, que s’ha accentuat arran de la pandèmia. Paral·lelament, alerten que en els propers anys hi haurà jubilacions «massives» i que no es podran cobrir. Habilitació d'espais Mentre el futur nou campus de Salut de Salt no sigui una realitat i tenint en compte que l’horitzó és «llarg», s'habilitaran els espais actuals que ja són «limitats» de per si. Una de les mesures preses és l'ampliació de les instal·lacions amb l'adquisició d'un immoble situat al carrer de la Creu. L'anunci es va fer l'estiu passat i es preveia que estigués en funcionament el curs vinent, però segons fonts de la UdG "s'està treballant en el projecte i suposen que estarà llest de cara el curs 2024-2025". El nou espai es destinarà principalment a la biblioteca i alliberarà 600 m2 de les facultats del Campus Centre per a noves aules i despatxos tenint en compte l'augment de l'alumnat, ja que el curs vinent hi haurà 72 estudiants més. La UdG compra un edifici annex per ampliar Medicina i Infermeria Finalment, cal recordar que la (UdG) i la Fundació Salut Empordà (FSE) han arribat a un acord en la creació d’una unitat docent del grau d’Infermeria a l’hospital de Figueres, de cara al curs vinent. D’aquesta manera, davant l'augment d'estudiants que hi haurà a Girona i l'espai limitat, una possibilitat que s'està estudiant és que els dos últims cursos, que són més pràctics, es puguin desplaçar en gran part a l’hospital de Figueres, segons va avançar el vicerector de personal, Joan Andreu Mayugo.