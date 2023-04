La Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PINDOC) va denunciar ahir la «ineficiència» del concurs de mèrits i «l’opacitat» del Departament d’Educació a l’hora de publicar les dades de les llistes del procés.

Segons el col·lectiu, prop de 2.200 persones amb més de 10 anys d’antiguitat han quedat fora de l’estabilització de places i 6.200 professionals amb més de 6 anys i mig d’experiència també. En total, el sindicat CGT va denunciar que 15.000 interins «en abús de temporalitat» han quedat fora del concurs de mèrits a Catalunya. La seva delegada sindical, Marta Jové, va lamentar que «hi havia 30.000 docents en abús de temporalitat, és a dir, més del 30% de la plantilla, però només s’han estabilitzat 12.800 places».

La plataforma va criticar que les bases del concurs són «molt restrictives» i va advertir que han estat «mal elaborades» des del principi. També va lamentar que el Departament d’Educació s’hagi negat a publicar la llista amb els candidats per ordre de puntuació i adjuntant l’antiguitat de cada treballador. Per la seva banda, Jové també va denunciar «irregularitats» en l’aplicatiu de puntuació: «A moltes persones no els han comptat els mèrits perquè els han dit que la documentació estava duplicada i, en altres casos, els ha puntuat una especialitat però l’altra no».

Amb tot, els docents van denunciar que el procés d’estabilització ha estat «dramàtic». A més, van detallar que en altres administracions, per a estabilitzar el personal interí que ja treballa des de fa dècades dins la pròpia administració, es valora la seva experiència amb percentatges molt per sobre del 70% i fins al 90% de la valoració total. «En el cas dels interins docents aquesta valoració ha estat limitada a 10 anys d’experiència, sempre i quan hagis estat en la mateixa especialitat, i puntuant com a màxim el 45% dels punts», van remarcar. Amb tot, van lamentar que tot plegat ha fet que a hores d’ara «milers de docents i mestres amb més de 10, 20 i fins a 30 anys d’experiència hagin quedat fora de l’estabilització» i van lamentar que els han passat per davant persones «amb pocs anys d’experiència».

Provar sort a les oposicions

Els que han quedat fora del procés s’han vist obligats a inscriure’s al concurs d’oposició previst per al proper mes de juny. «Aquesta situació, on un mateix candidat ha hagut d’inscriure’s a dos processos diferents per a estabilitzar la seva situació, és inaudita i mostra un cop més que la conselleria treballa sense cap previsió», van assenyalar els docents. La plataforma PINDOC va assegurar que ha demanat reiteradament que tots els interins en frau de llei siguin estabilitzats i que s’estabilitzin persones i no places. La delegada sindical de la CGT va exigir que es traspassin entre 7.000 i 8.000 places del concurs d’oposició al concurs de mèrits «perquè les persones que han quedat fora i estan en situació irregular puguin estabilitzar-se».

El Departament d’Educació va recordar als interins que el disseny del concurs de mèrits l’ha fet l’Estat, després de pactar-lo amb els sindicats. La conselleria va assegurar que «no ha tingut marge» per dictar les regles i va afirmar que l’establiment de la puntuació «ha hagut de ser idèntica» arreu de l’Estat. El Departament va subratllar que, a l’hora de comptabilitzar els punts dels aspirants, va aprofitar «l’únic marge que tenia», que és que, en cas d’empat entre dues persones amb tots els mèrits d’antiguitat, feia prevaldre qui tenia més experiència global.