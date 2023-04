El Museu Darder de Banyoles ha rescatat de l’oblit dones científiques que la història ha fet invisibles. L’exposició temporal, que es podrà veure fins l’11 de juny sota el títol '(In)visibles i (O)cultes', recupera la trajectòria de 26 dones científiques, des de l’Antic Egipte fins a la Gran Bretanya del segle XXI, recorrent diverses èpoques i continents.

Al llarg de la mostra, que és d’entrada lliure, els visitants podran conèixer la vida d’aquestes dones, que no han rebut el reconeixement que mereixien pels seus descobriments científics. La primera metgessa de la història, Peseshet (Egipte, 2.400 aC), l’astrònoma Aglaonice (Grècia, 200 aC) o la botànica Blanca Catalana de Ocón (Espanya, 1860-1904), entre d’altres, han hagut d’esperar molts anys per a recuperar la veu gràcies a un revisionisme històric amb perspectiva de gènere que es va iniciar en la segona meitat del segle XX. Per a lluitar contra aquesta discriminació, l’any 2016 es va instaurar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que se celebra l’11 de febrer, per a commemorar i reconèixer la trajectòria de totes les dones que han contribuït a l’avenç de la ciència i la tecnologia. L’exposició, doncs, és una invitació a descobrir-les, visibilitzar-les i a reivindicar el seu treball.

A banda de les 24 dones científiques, s’hi han afegit dues dones més nascudes a les comarques gironines. Es tracta de la metgessa banyolina Cecília Marín Gratacós (1903-1959), pionera en la fecundació artificial; i Laura Tremosa Bonavia (Espolla, 1937), la primera dona enginyera industrial a Catalunya.

La mostra '(In)visibles i (O)cultes' és una producció original del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i ha estat comissariada per Mireia Alcaine. L’adaptació per a la itinerància ha estat promoguda per la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya, de la qual el Museu Darder en forma part. Després de la itinerància per diversos museus de la xarxa, l’exposició arriba ara a Banyoles.