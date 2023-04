Distingeixen 4 bombers dels parcs de Figueres i Lloret per salvaments

Aquesta setmana s’ha fet el lliurament de les Medalles d’Honor i les Distincions per serveis excepcionals dels Bombers de la Generalitat realitzats durant l’any passat. Durant la cerimònia es van entregar tres mencions honorífiques, 51 felicitacions col·lectives i 45 felicitacions individuals per serveis destacats. N’hi ha dues que van recaure en quatre bombers de parcs gironins. Una felicitació individual i una de col·lectiva per a tres efectius del cos. Es tracta de dos salvaments in extremis que van protagonitzar aquests membres del cos d’emergències.

El primer cas és el d'una felicitació individual a un bomber de Figueres que estant fora de servei va salvar un infant. La criatura estant en una festa popular l’escuma es va empassar un xiulet. El Bomber en veure que s’ofegava li va practicar la maniobra Heimlich. Amb aquesta pràctica de primers auxilis, que consisteix a pressionar el tòrax i fer expulsar l’element que obstrueix les vies respiratòries, el bomber va evitar que la criatura s’ofegués. L’altra actuació meritòria és la que van protagonitzar tres bombers del parc de Lloret de Mar. Van rescatar una dona que es trobava surant a uns 40 metres mar endins a la Cala Banys. Els Bombers que anaven equipats pel rescat aquàtic van socórrer la víctima. En aquesta actuació també hi va actuar un policia local de Lloret de Mar i també, un membre de Protecció Civil de la localitat. Tots es van llançar a l’aigua i van aconseguir portar-la fins a la costa. A partir d’aquí, la dona de 71 anys va poder ser atesa pels sanitaris del SEM. Que posteriorment la van traslladar a l’hospital Trueta de Girona amb símptomes d’hipotèrmia. Aquest salvament ha suposat una felicitació col·lectiva als tres bombers del parc de Lloret de Mar. Una felicitació que se’ls va entregar aquest dijous en un acte al Pavelló Firal de la Ràpita. Durant la cerimònia es van lliurar un total de 269 Medalles d’Honor, 33 d’aquestes eren per efectius de Girona Durant la cerimònia també es van lliurar un total de 269 Medalles d’Honor que reconeixen la trajectòria professional dels guardonats al cos de Bombers de la Generalitat. D’aquestes, 33 van recaure a parcs gironins tant de funcionaris com voluntaris. Se’n van concedir 16 d’or, al personal que ha complert 30 anys de servei en el moment de jubilar-se, o 35 en actiu. I nou de bronze, per als membres del cos que han fet 17 anys de servei. També es va fer un reconeixement a la trajectòria de 24 treballadors de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per tots els anys destinats al servei públic. D’aquests diplomes al personal de serveis i administració, cinc van recaure a persones que treballen a la Regió d’Emergències de Girona. «Feminització» del cos El president Pere Aragonès va participar i va cloure l’acte de lliurament on juntament amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, van defensar la «feminització» del cos «perquè s’assembli més a la societat» i sigui «més inclusiu», segons recollia l’ACN. Aragonès va celebrar que la participació de dones en l’últim concurs per entrar al cos de Bombers hagi incrementat un 51%. També va destacar la inversió de 19 milions que es farà per a renovar i millorar materials i recursos dels Bombers i va assegurar que la partida es repetirà l’any que ve.