Un grup de professionals de la salut ha impulsat Metges pel Català, un moviment que agrupa facultatius i estudiants de medicina i que té per objectiu normalitzar l’ús del català a l’àmbit de la sanitat i la recerca biomèdica. La iniciativa va sorgir el passat mes de gener a través d’un xat a Telegram. Ja compta amb més de 2.000 membres i defensa el dret dels pacients a expressar-se i ser atesos en la llengua pròpia de Catalunya. Segons dades col·legials, més del 60% dels nous col·legiats en medicina a Catalunya no són catalanoparlants, més del 50% dels estudiants de les facultats de medicina catalanes són de fora del territori i molts candidats a escollir una especialitat MIR a Catalunya no coneixen la llengua.

En un comunicat, els impulsors del moviment han explicat que el grup va néixer després que es detectés un retrocés important en l’ús habitual del català a l’àmbit de la salut i la recerca biomèdica. «Entre les causes d’aquest retrocés hi ha el desconeixement ampli dels drets dels pacients, la manca de diligència de les administracions en implementar actuacions que prioritzin l’ús de l’idioma, així com el canvi profund en la demografia dels professionals de la salut, amb la incorporació d’un nombre substancial que no coneix ni usa l’idioma regularment», assenyalen. Des de fa anys, el Col·legi de Metges de Girona impulsa cursos per a aprendre el català, amb col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística.