«Els homes estan començant a valorar la paternitat amb orgull»

Judit Pla (Barcelona, 1969) no aconseguia trobar resposta a totes les preguntes que l’assaltaven des que s’havia convertit en mare. Però n’hi havia una que no es podia treure del cap: necessitava comprendre els mecanismes de la violència intrafamiliar per a no reproduir-los, per inèrcia, amb la seva filla. Advocada de professió i consultora de criança per vocació, defensa que «els fills projecten el que hi ha en el subconscient dels pares» i anima als progenitors a reobrir les ferides del passat, posant especial èmfasi en la infància, per a «convertir-nos en els pares que volem ser».

La maternitat és un art?

Totalment. La maternitat és un rol molt solitari, requereix molta flexibilitat i capacitat d’adaptació.

Però té el prestigi i el reconeixement social que mereix?

No, en absolut. De fet, si la maternitat fos cosa d’homes, seria un rol socialment valorat i remunerat; s’haurien estructurat xarxes de suport als homes i a la paternitat; tindrien dret a conservar el seu lloc de treball i percebrien la totalitat del seu sou durant la baixa; i la paternitat estaria dotada de més valor i recursos.

Les seves inquietuds com a mare la van portar a crear el mètode ‘L’art de maternar’. En què consisteix?

‘L’art de maternar’ és el mètode que m’hauria agradat trobar quan va néixer la meva filla. La tesi és que comprenent-te a tu, comprendràs als teus fills. Es tracta d’un procés d’autoconeixement profund per a descobrir els patrons mentals que s’han generat durant la nostra infantesa, perquè comprendre com ens vam adaptar com a fills en la intimitat de cada casa i saber què va passar en realitat més enllà del discurs familiar ens ajudarà a descobrir realment qui som i com funcionem. Perquè si no ens coneixem a nosaltres mateixos replicarem el model de criança dels nostres pares, ja sigui per imitació o per oposició. Si eren durs amb nosaltres, per compensar el tracte que vam rebre tendirem a sobreprotegir als nostres fills, i aquesta és una altra fórmula d’abús emocional. Però si estem connectats amb nosaltres mateixos, la intuïció ens obrirà el camí.

Reobrir les ferides del passat o fer les paus amb els pares millorarà (i sanejarà) la relació que tenim amb els fills?

Absolutament. Acceptar el que va passar durant la nostra infantesa és la millor manera de fer les paus amb un mateix.

Projectar les frustracions dels pares en la vida dels fills és un error freqüent?

Els pares tendeixen a projectar en els fills els somnis que no van poder complir. Aquest «has d’estudiar música perquè a mi m’hauria agradat» és una forma més de violència, perquè se’ls coarta la llibertat d’escollir. I la maternitat és just el contrari, és ajudar als nostres fills a potenciar els seus talents i habilitats innates, que sovint seran molt diferents de les nostres i això ens costarà molt d’acceptar.

Una sensibilitat poc habitual en les empreses familiars?

Totalment, des del flequer de poble a un gran empresari. No es pot obligar ni condicionar a ningú a continuar amb el negoci familiar, perquè és tallar-li les ales a un infant a descobrir, o directament renunciar, al que el fa feliç. A més, vivim en una societat on l’únic que val és la intel·ligència cognitiva, les altres intel·ligències no es valoren.

Com podem convertir-nos en la mare o el pare que volem ser?

Hem de tenir clar que el nostre comportament ve dictat pel subconscient, que és on tenim emmagatzemats els patrons mentals que haurem generat durant la infantesa. Per exemple, ens podem proposar no cridar més als nostres fills, però no ho aconseguirem, perquè modificar aquest comportament no dependrà de la nostra força de voluntat, sinó que només podrem arribar a canviar-ho si descobrim el seu origen, per què de petits necessitàvem cridar.

Però com s’aconsegueix fugir del caos diari i de l’instint de supervivència per a convertir-te en aquest model de mare o pare?

Només hi ha una manera: coneixent-se a un mateix a un nivell més profund. Per a poder donar amor als fills, el primer pas és que la mare o el pare s’estimin a ells mateixos. Perquè no podem donar el que no tenim. Si no et coneixes, no et podràs estimar mai. I has de tenir autocompassió, t’has de perdonar a tu i a tothom. Si no ho treballes, el teu discurs intern funcionarà amb el pilot automàtic.

Els fills, inevitablement, són el mirall dels seus pares?

Sí. Els fills projecten el que hi ha al subconscient dels seus pares. I també els seus traumes. Si els nens tenen algun malestar o preocupació significa que som nosaltres, els pares, els que hem de treballar el nostre subconscient. Hem de veure els nostres fills sense projectar en ells la nostra història i deixar de comparar la nostra infància amb la seva.

En què es diferencien els pares dels anys 70 amb els d’avui?

En la generació dels meus pares, l’amor dels pares cap als fills es vehiculava a través de la dona. Es podria dir que estimaven als fills a través de la mare. En canvi, ara els homes estan començant a valorar la seva paternitat amb orgull, i no com abans, que si ho feien era per fer-li un favor a la dona, perquè ell ja proveïa econòmicament a la família. Ara, en canvi, és habitual veure pares a la sortida de l’escola, i no només els divendres, quan pleguen abans de la feina, o veure’ls jugant al parc amb els seus fills.

Acaba de publicar el llibre «Totis i l’art de maternar». Ha optat per l’autoedició, per què?

Tot i que algunes editorials em van fer propostes, vaig voler ser fidel als meus principis i apostar per l’autoedició, creia que era l’única manera de poder exercir la meva llibertat emocional.

La protagonista de la trama tasta el seu mètode.

Sí. El llibre descriu el camí cap a la llibertat emocional, el full de ruta per a identificar, superar i transformar situacions d’abús emocional intrafamiliar. I ho fa a través d’una dona, la Totis, des de la seva infantesa fins que es converteix en mare. I s'adona que per a poder ser el tipus de mare que vol ser i que la seva filla mereix, ha d’emprendre un procés de creixement i de transformació personal. Revisant la seva infantesa, pren consciència del nivell d’abús emocional, abandonament i violència intrafamiliar que havia patit.

El llibre, però, està escrit amb dues tipografies.

Una és per a diferenciar la part novel·lada i amb l’altra he volgut descriure el que ha après de cada situació que ha viscut.