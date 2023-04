La meitat dels espayols no fa regularment cap esport o exercici físic

El sedentarisme mata. Ho diu l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que recomana fer un mínim de 10.000 passos diaris, que es tradueixen en una caminada d’una hora i mitja, més o menys. No obstant això, la meitat dels espanyols, un 47%, no realitza regularment cap esport o exercici físic. Espanya és, de fet, el novè país de la UE amb unes xifres més elevades de sedentarisme. Estem davant d’un considerable problema de salut pública.

No moure’s és un dels principals factors de risc que contribueixen al desenvolupament de malalties cardiovasculars. Així ho van advertir, una vegada més, la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la Fundació Espanyola del Cor (FEC) amb motiu de la celebració, el passat 6 d’abril, del Dia Mundial de l’Activitat Física. La campanya #MuévetePorTuCorazón va convidar els ciutadans a utilitzar les xarxes socials per mostrar i compartir el seu exercici físic, un gest que redueix la pressió arterial, els nivells de «colesterol dolent», ajuda a controlar els nivells de glucèmia i millora la capacitat pulmonar i l’eficiència cardíaca.

El sedentarisme és preocupant a totes les edats; però més encara entre els més petits. Una enquesta de la FEC assegura que el 51% dels menors de 15 anys tenen hàbits sedentaris. El doctor Andrés Íñiguez, president de la FEC, insisteix en la necessitat de «promoure la pràctica d’exercici físic en totes les etapes de la vida, i especialment creant hàbits des de la infància». Íñiguez recorda que l’exercici ha de ser «adaptat» a la condició física de cadascú. És, juntament amb l’alimentació saludable, la millor recepta mèdica per combatre les malalties cardiovasculars.

La inactivitat física constitueix el quart factor de risc més important de mortalitat a tot el món (reperesta un 6% de defuncions a nivell mundial). Només la superen la hipertensió (13%), el consum de tabac (9%) i l’excés de glucosa en sang (6%). «Animem a tothom a moure’s. Ja sigui caminar, córrer, anar amb bici, ballar o fer qualsevol tipus d’esport individual o en grup. L’important és mantenir-se actiu, buscant l’activitat amb la qual un se senti més còmode. O simplement caminant a bon pas durant 45 minuts cada dia. Això últim és important perquè ajuda a crear l’hàbit», destaca el doctor Íñiguez. La comunitat mèdica recorda, això sí, la necessitat de ser constant. Els efectes beneficiosos de l’activitat física desapareixen a les vuit setmanes d’abandonar l’exercici.

Prescripció: fer caminades

En una de les seves cites mèdiques, Roger Ebert, el crític de cinema més popular dels EUA (mort l’any 2013 per un càncer), va sortir de la consulta amb la següent recepta sanitària: caminar. A partir de llavors, Ebert recorria cada dia la seva ciutat, Chicago, amb la mateixa disciplina amb la qual es prenia les seves medicines. No és un cas aïllat. Molts facultatius prescriuen als seus pacients fer caminades.

«Caminar és barat, sostenible i recomanat per a qualsevol edat. Ho pots fer. Ho has de fer. El motiu? La salut. És igual la teva velocitat. Si vols caminar de pressa, perfecte. Si no, al ritme que puguis. Si cada setmana sumes mil passos als que ja estàs fent, estaràs disminuint les probabilitats de mort per qualsevol malaltia. A més passos, menor índex de massa corporal. El moviment és vida», explicava fa poc Sara Tabares, entrenadora personal i coautora del llibre Entrena bé, viu millor, un manual que lluny d’oferir un entrenament amb nom propi (que és una cosa que no sol servir per a res) aplica les evidències científiques a l’exercici físic i la vida saludable.