Un estudi fet per infermeres especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària del Baix Empordà i membres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) defineix el grau de satisfacció dels usuaris segons nacionalitat, l’adequació de l’atenció que reben pel que fa a les cures i al tracte per part del personal sanitari. L’objectiu és esbrinar si seria necessària formació específica en cures transculturals per brindar una millor atenció a tots els col·lectius.

Per les autores de l’estudi, Àngela Maria Correa i Mireia Guimerà, infermeres de l’AIFiCC «ja a la dècada dels 80, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va reconèixer la cultura i la diversitat cultural com a aspectes a tenir en compte en les cures per la salut. És per això que vam voler conèixer sí realment estem adequant els serveis sanitaris a aquestes diferències culturals».

Es va preguntar als estrangers com valoraven l’atenció rebuda al país d’origen, i un 5,7% el valorava com excel·lent, un 38,6% com bona, un 40% regular, un 10% dolenta i només un 5,7% com molt dolenta.

Respecte al temps d’espera a l’atenció primària gironina, els estrangers fan una valoració més positiva que els autòctons sobre el temps d’espera, així un 75,7% considera que és una gestió excel·lent i/o bona davant d’un 71,4% dels autòctons; de la mateixa manera un 28,6% dels autòctons creu que el temps d’espera és dolent o regular mentre que entre els estrangers ho considera un 24,3%.

La percepció del temps d’espera a les consultes per a ser atesos és menor per als usuaris estrangers

Respecte a l’atenció de les diferències culturals, el percentatge dels estrangers que consideren que és una atenció excel·lent i/o bona és alt, arribant quasi al 93% (92,9%) mentre que entre els autòctons el percentatge és una mica inferior (87,3%). Seguidament, un alt percentatge dels autòctons consideren que el temps dedicat és excel·lent i/o bo (90,5%) mentre que entre els estrangers ho pensa un 87,1%. Respecte a la intimitat, fins a un 11,1% dels pacients autòctons considera que hi ha menyspreu en el tracte i entre els estrangers ho pensa un 10%. Però al mateix temps, fins a un 100% els autòctons considera que hi ha un excel·lent o bon tracte respectuós davant del 94,3% dels estrangers. Més estrangers (94,3%) que autòctons (92,1%) consideren que la informació necessària rebuda ha estat excel·lent o bona i també se senten més ben escoltats els pacients originaris d’altres països.

Les autores de l’estudi conclouen que la percepció de l’atenció rebuda en general és bona, sense obtenir diferències significatives pel que fa al país d’origen. Tenint en compte el conjunt de respostes, la majoria de pacients estrangers consultats valoren millor l’atenció primària gironina que la del seu país d’origen. Afegeixen que no veuen diferències significatives pel que fa al menyspreu que puguin mostrar els professionals envers la població, ni pel que fa a la nacionalitat ni al sexe.