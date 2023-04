Almenys una persona ha estat traslladada en helicòpter a l’Hospital de la Vall d’Hebron per haver patit cremades en un incendi que ha tingut lloc al carrer Pardal, a Olot. El foc ha començat a ¼ de cinc de la tarda per causa de les flames d’una barbacoa. Les flames s’han estès amb molta rapidesa per la casa i han provocat ferides a cinc persones.

Algunes han patit intoxicació de fum i han estat traslladades amb ambulància a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i altres han hagut de ser portades a la Vall d’Hebron. Testimonis han vist com dues dones amb el rostre tapat amb tovalloles han estat portades fins a l’helicòpter que ha pogut aterrar a les pistes del Palau, prop del monument a Miquel Martí Pol. Els bombers han apagat l’incendi amb molta celeritat. Al lloc dels fets, hi havia quatre ambulàncies, dotacions de bombers i hi ha intervingut un helicòpter.