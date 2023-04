Gairebé 11.000 famílies gironines clientes d’Endesa s’estan beneficiant del bo social, un ajut que redueix entre un 40% i un 80% la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor. Segons ha indicat la companyia, es tracta de 3.000 llars més de les que el rebien a finals de 2020, any en què va esclatar la pandèmia. Endesa apunta que la covid i la posterior crisi energètica -agreujada per la guerra d’Ucraïna- han impulsat el creixement del nombre de benficiaris del bo social, que s’ha vist reforçat per les renovacions automàtiques que s’estan implantant.

Al tancament del primer trimestre d’aquest 2023, són prop d’11.000 clients d’Endesa a la província de Girona els que estan adherits al bo social, al voltant de 800 més que el 31 de desembre del 2022 i 2.300 més que al tancament del 2021. Si es compara amb l’any 2020, el creixement és notable: 3.300 beneficiaris més. És a dir, que en poc més de dos anys s’ha produït un increment del 44%. D’altra banda, i segons fonts de la companyia, actualment ja són unes 2.500 les famílies de les comarques gironines que s’han beneficiat de la renovació automàtica del bo social -excepte les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del seu carnet-, per la qual cosa no han de fer cap tràmit si continuen complint els mateixos requisits d’assignació definits pel Govern espanyol. En aquest cas, Endesa fa directament la comprovació amb el Ministeri de Transició Ecològica per saber si la llar en qüestió pot continuar percebent el descompte en la factura elèctrica. Facilitats per als beneficiaris Aquesta és una de les mesures que es van implantar l’abril de l’any passat i que ajuda al creixement del col·lectiu beneficiari del bo social, ja que evita que s’hagi de tramitar una sol·licitud de renovació cada dos anys com passava fins aleshores.