"Qui va matar la víctima i per què?" Ningú va ser testimoni del crim aquell 31 de gener de 2020 a Puigcerdà. Havia arribat molt begut a casa (tenia 2,77 grams d'alcohol per litre a la sang) després de passar tota la tarda en un bar del municipi amb diverses persones, entre elles l'acusat. Dos dies abans havia tret uns 3.400 euros del banc, uns diners que el dia de la seva mort va fer servir per comprar-se un telèfon mòbil. Però van sobrar-li uns 2.000 euros, que haurien atret l'assassí fins a casa seva; en definitiva, aquest seria el mòbil del crim, segons indiquen les acusacions. De fet, un amic de l'acusat ha afirmat durant la investigació que el processat va admetre-li que li volia robar els diners i que després li havia admès que li havia fet mal la víctima. Tot plegat, però, s'haurà de demostrar durant les cinc sessions de judici que des d'avui se celebra a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb un jurat popular.

Segons les acusacions, la pallissa va ser extrema: va trencar la porta de l'habitatge on vivia la víctima amb un pal de fusta de més d'un metre que tenia un extrem metàl·lic, després va fer el mateix amb la de la seva habitació, i un cop dins, aprofitant que la tenia acorralada i no podia fugir, va començar a apallissar-lo a tot el cos" provocant-li un patiment i una agonia totalment innecessaris", subratlla el fiscal Víctor Pillado. En acabat, l'hauria rematat escanyant-lo. Els diners no hi eren quan es va fer la inspecció ocular dels fets. Per això, tant ell com l'acusació particular, encapçalat per Roc Costa, tenen clar que l'acusat va matar-lo per quedar-se aquest petit botí i que va valer-se de la seva superioritat física i de l'embriaguesa de la víctima a l'hora de perpetrar aquest brutal crim. Llavors, va fugir gràcies a l'ajuda d'un cosí i va refugiar-se fins al 4 de febrer a Girona, on finalment va ser detingut.

Durant la investigació, liderada per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió policial Pirineu, va aconseguir trobar la pista al processat gràcies a una reconstrucció de les últimes hores de vida de la víctima, de 62 anys. Les últimes persones que l'havien vist amb vida van confirmar que l'acusat havia estat amb ells al bar, però era l'únic al qual no trobaven la pista. Un cop van saber que tenia familiars a Girona, van aconseguir detenir-lo, després d'un registre al domicili dels seus familiars. Hi van trobar 540 euros, roba ensangonada i el mòbil de la víctima.

Les dues acusacions el fan responsable d'haver comès un assassinat, indicant que va actuar amb acarnissament i deixant la víctima sense possibilitats de defensar-se. S'enfronta a 30 anys de presó (dels quals cinc són pel robatori amb violència amb instrument perillós). També li demanen indemnitzacions de 80.000 euros als dos fills de la víctima pels danys morals patits.

Pel que fa al cosí que l'hauria encobert, li demanen 3 anys de presó per un delicte d'encobriment.

L'acusat ha callat

De moment, l'acusat no ha obert la boca, i segons ha assegurat la seva defensa, l'advocat Joan Planella, durant la secció de constitució del jurat, no recorda què va passar. Planella ha recordat que "les persones són complexes", i ha demanat al jurat que s'alliberi de les idees "preconcebudes". Ha afirmat que s'haurà de comprovar si el processat és l'autor del crim, i si en cas de ser-ho, si era responsable dels seus actes, ja que "si la víctima havia begut tant, és de suposar que la resta de persones que eren al bar també".

Pel que fa al presumpte encobridor, també caldrà que el jurat demostri si realment sabia que el seu familiar havia matat una persona quan el va amagar a casa seva. Així ho ha afirmat el seu advocat, Carles Monguilod, que afirma estar "segur" que és innocent, i que el que li va dir el processat és que havia discutit amb uns amics i no tenia enlloc on anar.

Ambdues defenses demanen l'absolució dels acusats.

El judici s'allargarà fins al 27 d'abril, quan el jurat emetrà el seu veredicte. Segons el guió, els acusats no declararan fins al 25.

Les parts han demanat al jurat que quan arribi l'hora de deliberar, actuïn amb "lògica i sentit comú", i que facin "justícia".