El PSC té previst presentar 110 candidatures a les comarques gironines, que representen 38 més de les que va registrar en les últimes eleccions municipals, el 2019. Ahir al vespre, els socialistes gironins van celebrar un acte conjunt de presentació de les candidatures a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, durant el qual van passar tots els candidats per l’escenari per presentar el seu projecte en poques frases. També hi va haver intervencions més llargues dels candidats Joan Martín (Salt), Pere Casellas (Figueres), Òscar Aparicio (la Bisbal d’Empordà), Maurici Jiménez (Castell-Platja d’Aro) i Sílvia Paneque (Girona). També va intervenir el primer secretari dels socialistes gironins, Marc Lamuà.

Segons Lamuà, aquest augment significa una demostració del bon moment que viu el partit. Durant la seva intervenció, va indicar que la situació actual és «una mostra del treball fet a la província» durant els últims quatre anys. «El 2019 ja vam presentar llistes a poblacions on feia temps que no en presentàvem, i ara consolidem aquesta dinàmica», va indicar, tot afegint: «Ara hem pogut presentar llistes a més poblacions i tenim l’objectiu d’aconseguir més alcaldies i de ser una força decisiva als municipis».

Lamuà va considerar que, durant el procés independentista, les qüestions municipals van quedar «arraconades» en molts municipis, i creu que ara el país «té la urgència de tornar a centrar les polítiques en les qüestions municipals». Segons va destacar, «en els programes de molts dels candidats socialistes es repeteix la idea i el propòsit de governar per a tothom». «Els nostres candidats coincideixen en la voluntat clara de situar els esforços en qüestions com la seguretat, la cura i la neteja de l’espai públic, l’accés a l’habitatge, no deixar enrere a ningú, l’economia verda o les energies renovables», va reblar.

Per la seva banda, la candidata de Girona, Sílvia Paneque, es va mostrar convençuda que els socialistes seran els «més votats» durant el 28-M. «Posar en marxa el país és fer que la nostra ciutat o municipi sigui el veritable subjecte de les nostres polítiques: endreçar el dia a dia i posar-nos en marxa des de l’eficiència, els objectius i les consecucions», va indicar. També va assegurar que «allà on ens presentem els socialistes, ho fem per aconseguir el progrés econòmic i social per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes».

Per la seva banda, el cap de llista de Salt, Joan Martín, va considerar que, davant les dificultats dels últims anys, els socialistes, «lluny d’haver-se debilitat, presenten a aquestes eleccions magnífics candidats i estan més forts i determinats que mai».

"Acostar l'administració al ciutadà"

Maurici Jiménez, que aspira a revalidar l’alcaldia de Platja d’Aro, va destacar «la necessitat d’acostar més l’administració al ciutadà i que aquesta signi un exemple de transparència i rigor». També va destacar la seva intenció de potenciar la participació ciutadana.

Pere Casellas, candidat de Figueres, va destacar les responsabilitats que han assumit els socialistes a Figueres i va parlar de la «Figueres que avança».

Finalment, Òscar Aparicio (la Bisbal) va destacar la importància de donar un impuls econòmic i social als pobles «que han quedat estancats» en els darrers anys.