El sindicat Metges de Catalunya (MC) mostra el seu suport al comitè d’empresa de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona que manté un conflicte obert amb els seus treballadors arran de la decisió de no voler negociar l’extensió del complement d’antiguitat, que percep una part minoritària de la plantilla, a la totalitat dels empleats. Per contra, consideren que l’empresa ha actuat de manera unilateral, implantant un sistema de compensació i absorció als professionals amb dret a antiguitat, de manera que els hi congela el sou mentre no s’igualin les seves retribucions amb les de la resta de treballadors.

El comitè ha rebutjat aquesta mesura i ha reclamat la seva retirada immediata. En cas contrari, els representants del personal han advertit que interposaran una demanda jurídica, tal com va avançar aquest diari, i valoraran una possible convocatòria de mobilitzacions. Treballadors del Santa Caterina estudien tornar a demandar l’empresa El sindicat mèdic considera que «no hi ha cap raó» per la qual l’IAS hagi de revocar drets i beneficis establerts en convenis o acords precedents, «menys encara si estan vinculats a la fidelitat i llarga trajectòria dels seus treballadors». De la mateixa manera que ho ha fet el comitè, MC acusa l’entitat gironina de «manca transparència» per la negativa a lliurar als representants sindicals informació econòmica suficient, així com les actes de reunions anteriors, per valorar la «idoneïtat, adequació i legalitat» de la decisió de prescindir del complement d’antiguitat. Segons l’IAS, el rebuig a la presentació d’aquesta documentació es deu al fet que no són «reunions formals de negociació».