L’Ajuntament d’Olot va aprovar en el darrer ple una operació de préstec a llarg termini per un import de 3.509.230,63 euros destinat al finançament d’una part dels projectes d’inversió d’aquest any.

En aquest sentit, alguns dels principals projectes que es finançaran amb aquesta operació són la construcció de la piscina municipal coberta, la reurbanització del barri de Montolivet en un projecte consensuat amb les veïnes i veïns del barri; la part no finançada dels projectes Next Generation o les actuacions en edificis d’Educació, entre altres. L’operació de préstec, que s’ha contractat amb Cajamar, es va aprovar amb el suport de l’equip de govern de JuntsxCat, l’abstenció d’ERC i el PSC i el vot en contra de la CUP.

«S’accedeix al préstec perquè l’estalvi ordinari cada vegada és menys. Cada any demanem el préstec perquè és la quantitat que anem amortitzant», afirma la regidora d’Hisenda, Montserrat Torras.

Zones blaves

A més, durant el ple, la CUP va presentar una moció on demanava municipalitzar totes les places de zona blava i acabar amb les concessions actuals. Tanmateix, la moció per municipalitzar les zones d’aparcament i tres pàrquings subterranis de la ciutat de la Garrotxa no va prosperar, ja que l’equip de govern considera que encara queda temps abans no expiri la concessió, segons recull Garrotxa Digital. «A tres setmanes de les eleccions no és el moment indicat per tenir aquest debat. No entenc la pressa per presentar aquesta moció per part de la CUP», va exposar el primer tinent d’alcalde d’Olot, Estanis Vayreda.