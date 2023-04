L'acusat de matar un home a Puigcerdà el febrer de 2020 estava en cerca i captura al seu país en el moment que va tenir lloc el crim. L'Audiència de Girona acull des del divendres el judici amb jurat popular que haurà d'esclarir qui va matar la víctima, i en la sessió d'avui han declarat diversos agents dels Mossos d'Esquadra que van fer-se càrrec de la investigació, i van poder saber que tot i que el processat no tenia cap registre policial a Espanya, sí que tenia una llista d'antecedents a Moldàvia. Concretament, tenia una condemna per un robatori amb violència, dues condemnes per lesions i dues per vandalisme, una de les quals havia motivat una cerca d'ordre i captura que estava vigent en el moment que es va cometre l'assassinat.

Després de trobar el cadàver de la víctima, van esbrinar que la trucada feta el dia abans on una persona demanava ajuda en romanès perquè algú havia entrat a casa seva l'havia fet la víctima. Però la barrera idiomàtica i l'estat d'angoixa de la víctima durant la trucada va impedir que la policia arribés a casa seva. En canvi, aquella nit van identificar l'acusat caminant pel mateix barri d'on es va cometre el crim caminant pel carrer. Portava la mateixa samarreta que quan va ser detingut a Girona uns dies després. Els Mossos van saber que l'acusat tenia familiars a Girona i van aconseguir localitzar el seu telèfon mòbil a una zona de la ciutat on vivia el seu cosí. També van saber que aquest havia parlat per telèfon amb ell la nit del crim i que l'havia anat a buscar amb cotxe fins a Puigcerdà i havien tornat a Girona. L'acusat va ser detingut al cap de tres dies, i la policia va concloure posteriorment que el seu cosí va encobrir-lo sabent que havia comès un crim, una tesi que recullen les acusacions i per les quals li demanen 3 anys de presó. En canvi, la seva defensa ho nega i manté que l'acusat només li havia dit que "l'he liat a Puigcerdà", que s'havia quedat sense lloc o anar i necessitava la seva ajuda. Tant ell com el presumpte autor de l'assassinat, que s'enfronta a 30 anys de presó, declararan demà a la tarda. L'acusat del crim de Puigcerdà a un testimoni: "L'he feta grossa, segur que em cauran 20 anys" Durant la vista han declarat dos fills de la víctima i la seva dona, i tots tres han assegurat que tenia problemes amb l'alcohol però que mai va tenir problemes amb la policia ni la justícia. "Cap dubte" L'agent instructor de la investigació del cas ha explicat que es van recollir múltiples indicis que relacionen l'acusat amb el crim. Més enllà dels testimonis d'amics seus a qui aquest va trucar la nit dels fets demanant-los que el vinguessin a buscar a casa la víctima a canvi de diners, també van trobar mostres biològiques de la víctima a casa de l'acusat i viceversa. Dos parells de sabates desparellats estaven una a cada casa, així com dues meitats d'un telèfon mòbil, que estaven repartides en ambdós habitatges. Per tota aquesta suma d'indicis, els Mossos van concloure que el processat és l'autor dels fets, i de fet l'agent ha declarat que és un dels casos on han trobat "més càrrega probatòria".