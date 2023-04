Els metges demanen que cada professional gestioni les baixes per alliberar els CAPs

El sindicat Metges de Catalunya (MC) reclama que cada facultatiu d’atenció primària, atenció hospitalària o serveis d’urgències gestioni els comunicats d’incapacitat temporal (IT) que derivin de la seva activitat mèdica i que, en conseqüència, aquests documents que acrediten oficialment la situació de baixa laboral per un problema de salut es puguin administrar des de qualsevol nivell assistencial.

Així ho demana el sindicat en un informe en què subratlla que «la prescripció i el seguiment de les IT no són una qüestió exclusiva de l’atenció primària», sinó que es tracta d’un «procés col·laboratiu» del qual són copartícips les mútues laborals, la inspecció mèdica adscrita a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l’Institut Social de la Marina (IMS), i el personal facultatiu del sistema públic de salut.

La petició es basa en la normativa vigent des de principis d’aquest mes relativa a la gestió i el control dels processos per IT en els primers 365 dies de duració, que estableix que el comunicat de baixa ha de ser expedit pel metge o metgessa del servei públic de salut que «hagi fet el reconeixement del treballador afectat» i és qui l’ha de fer arribar a l’empresa. L’informe ressalta que «no s’ha de traspassar a ningú un acte burocràtic originat en la pròpia visita» i demana que cada professional es faci càrrec de «l’expedició de receptes mèdiques, el transport sanitari, les baixes, els comunicats o les altes derivades de la mateixa indicació de repòs».

Reclamen que es reforci l’organisme que fa les valoracions i revisions presencials relatives al control de les baixes

En el cas del Trueta, per exemple, fa mesos que les baixes es tramiten des del mateix hospital, però fonts del sindicat recorden que el seguiment posteriorment s’ha de fer des de l’atenció primària.

Altrament, el sindicat sol·licita que es desvinculi els metges i metgesses de família de «qualsevol actuació» sobre les IT de més de 365 dies de durada, i que aquestes passin a estar supervisades per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), organisme per al qual reclama reforçar la plantilla facultativa a fi de recuperar les valoracions i revisions presencials relatives al control de les baixes.