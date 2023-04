Només es cobreix un 3% de places MIR de Família en la primera setmana de tria

Fa una setmana que va començar l’elecció de places de Formació Sanitària Especialitzada, en què metges i infermeres entre altres professionals sanitaris, han d’escollir la plaça on faran la residència per als propers anys. La tria va en funció de la nota i disponibilitat de cada especialitat i, d’entrada, es pot intuir quines són les preferències dels futurs residents.

En només una setmana, hi ha quatre especialitats que ja han esgotat totes les places arreu d’Espanya. Es tracta de Dermatologia, Cirurgia plàstica, Cardiologia i Oftalmologia. Tot i que normalment són les que tenen més èxit, s‘han esgotat abans que altres anys. Cal afegir que aquestes especialitats presentaran un superàvit de professionals, a diferència d’altres, ja que el relleu generacional de nous professionals supera el nombre previst de jubilacions, per tant, no hi haurà feina per a tots. Val a dir, però, que la majoria tenen moltes possibilitats dins la sanitat privada.

Girona és la segona província catalana amb més places de metges residents adjudicades, després de Barcelona

A l‘altra cara de la moneda hi ha les especialitats amb menys èxit. Fins ahir n’hi havia quatre que encara no havia triat ningú: Bioquímica clínica, Medicina nuclear, Medicina laboral i Immunologia. Concretament, Medicina nuclear i laboral s’han estrenat aquest any al Trueta. Malgrat tot, les places que s’han ofert són molt poques i, per tant, és més fàcil que s’acabin triant.

El més preocupant, però, és el baix percentatge d’elecció en l’especialitat de Medicina de Família, ja que és la que més places ofereix, un total de 2.455 i, de moment, només s’ha cobert el 3%. La segona especialitat amb més places és Anestesiologia i reanimació, amb 407, i ja s’ha cobert el 87%.

Per segon any consecutiu, el Departament de Salut ha ofert incentius econòmics als MIR que triïn aquesta especialitat en zones allunyades de Barcelona. Tot i així, l’any passat en van quedar sense cobrir.

Finalment, respecte a les províncies, fins divendres passat Girona era la segona de Catalunya, després de Barcelona, amb més places adjudicades. De moment s’han tramitat més de 3.000 places a tot Espanya i en queden més de 5.000.