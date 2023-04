Durant l'última sessió del judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona pel crim de Puigcerdà el gener de 2020 les parts han exposat les seves conclusions definitives. La defensa de l'acusat d'assassinar un home propinant-li múltiples cops amb un bastó i asfixiant-lo amb l'objectiu de robar-li uns 2.000 euros manté principalment que aquest no recorda res i que cal absoldre'l. Però en cas que el jurat determini que va ser l'autor dels fets, vol que se'l condemni per un delicte d'homicidi, no d'assassinat, a 12 anys, sis mesos i un dia de presó. A la pena per homicidi li aplica una atenuant per la ingesta d'alcohol que li hauria alterat les capacitats. Segons la tesi alternativa de la defensa, el 31 de gener el processat va anar a casa la víctima per beure alcohol, com ja havia fet altres vegades. Ho va fer després de passar-se la tarda a diversos bars ingerint alcohol, i tenia les seves capacitats cognitives i volitives alterades. Un cop allí, va entrar dins la casa i per motius que es desconeixen va barallar-se amb la víctima, que va acabar morint.

Segons aquesta versió, l'acusat no va robar-li els diners a la víctima, ja que el seu objectiu quan va entrar dins la casa era seguir bevent. A més, assegura que va ser una baralla on ambdós van patir ferides. L'acusat del crim de Puigcerdà no recorda el moment dels fets: "havia begut molt" Pel que fa a la resta de les parts, han mantingut les seves peticions. El fiscal i l'acusació particular demanen 25 anys de presó per assassinat i 5 anys per un robatori amb violència i ús d'instrument perillós. També impliquen el cosí, que el va anar a buscar de Puigcerdà la nit dels fets i el va tenir a casa seva a Girona tres dies fins que va ser detingut, per un delicte d'encobriment. En canvi, la seva defensa sosté que no hi ha cap prova que demostri que sabia que estava ajudant un acusat d'assassinat, i que és igual de raonable que pensés que s'havia vist implicat en una baralla o en qualsevol altre delicte. Al torn d'última paraula, l'acusat ha reiterat que "no recordo res", i s'ha disculpat pels fets. Els nou membres del jurat popular hauran de determinar si hi ha prous indicis i proves per acreditar la culpabilitat d'ambdós acusats. Demà es retiraran a deliberar.