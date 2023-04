ERC és el partit que més llistes ha presentat a les comarques gironines per a les eleccions municipals del proper 28-M, seguida a molt poca distància per Junts. Després que dilluns a la nit acabés el termini per presentar candidatures, els republicans n’han presentat 182 (quatre més que en els comicis de 2019) i Junts n’ha presentat 174, deu menys que ara fa quatre anys. El PSC n’ha presentat 129 (i no 110, com havia anunciat erròniament fa uns dies), la CUP n’ha registrat 40, el PP en presenta 23, En Comú Podem 19 i Ciutadans, 9.

Les 189 llistes que ha presentat ERC suposen el rècord del partit en unes eleccions municipals, segons explica la formació republicana. Les comarques on ha tancat més llistes són l’Alt Empordà (52), el Baix Empordà (30), el Gironès (27) i la Selva (23). Segons indica el partit, les candidatures, a més de paritàries, són «una barreja de cares conegudes i nous rostres amb idees i potencial per créixer». Junts, per la seva banda, ha tancat 174 llistes a la demarcació. La presidenta de la vegueria, Maria Àngels Planas, considera que és una dada «excepcional i de gran valor», tenint en compte que Junts «és un partit nou, que va néixer l’estiu de 2020 i que ha fet, en tot aquest temps, una gran tasca d’implantació del projecte a pobles i ciutats». El partit ha tancat 50 llistes a l’Alt Empordà, 27 al Baix Empordà, 23 al Gironès i 22 a la Selva, entre altres. En tercer lloc se situa el PSC. Malgrat que fa uns dies va informar erròniament que presentava 110 llistes, finalment han estat 129, una quinzena més que quatre anys (i no 38 més com també havien informat equivocadament). Els altres partits A continuació se situa la CUP, que ha presentat un total de 40 candidatures a la demarcació, exactament les mateixes que ara fa quatre anys. El PP, per la seva banda, ha tancat 23 llistes, mentre que ara fa quatre anys havien estat 30. Després dels mals resultats que van aconseguir fa quatre anys, en què només van aconseguir quatre regidors a la província, els populars esperen obtenir de nou representació a grans ciutats com Girona, Figueres, Blanes, Salt o Lloret, entre altres. Els comuns, de la seva banda, es presenten a 19 localitats gironines, dues més que ara fa quatre anys. En alguns casos, com Regencós, Begur, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina ho fan amb llistes afins. Finalment, Ciutadans es presenta enguany a només nou localitats, després que el 2019 hagués registrat 25 llistes.