La segona Jornada Gironina de Recerca per Residents i Joves Talents – Fundació Mutual Médica va aplegar ahir més de 200 persones al Palau de Congressos de Girona. Aquesta és la segona edició d’un acte que té per objectiu promoure l’activitat investigadora entre professionals sanitaris que estan duent a terme la residència, i que organitza l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) juntament amb les unitats docents dels hospitals de la Regió Sanitària de Girona amb formació especialitzada, i amb l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona (l’Acadèmia). Per primera vegada s’hi han implicat diversos hospitals comarcals a més del Trueta i el Santa Caterina. S’hi han presentat més de vuitanta treballs que posen de relleu l’activitat recercaire dels residents.

Els treballs guanyadors en la categoria de Comunciació Oral han estat: Utilitat del rastreig de fenotips electrònics en el cribatge poblacional de malalties infradiagnosticades o minoritàries. Projecte Segona Oportunitat, exposat per Ana Inés Méndez, resident a l’Hospital Sant Jaume de Calella - Corporació de Salut del Maresme i la Selva; Marcadors NCCT com a predictors de l’expansió d’hematoma, presentat per Carla Vera, resident al Trueta; i Efectivitat d’una intervenció educativa a l’Atenció Primària per a millorar el control metabòlic de la Diabetis melliltus tipus 2 en població musulmana del Baix Empordà, presentat per Judit Romero, resident d’Infermeria d’Atenció Primària dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Pel que fa als millors pòsters científics, han estat premiats Kawtar El Korchy, resident de Medicina Familiar dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà pel pòster titulat Anàlisi de l’Associació entre valors elevats d’HDL i mortalitat; Meritxell Lladó, resident al Trueta pel pòster titulat Utilitat del lactat a líquid cefaloraquidi com a biomarcador d’infeccions bacterianes del sistema nerviós central; i Xabier Larrea, resident del Servei de Farmàcia al Trueta pel pòster titulat Monitorització de les concentracions plasmàtiques de voriconazol en pacient crític amb aspergil·losi pulmonar associada a COVID-19.