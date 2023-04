Renfe invertirà 16,6 milions d'euros en la futura base de manteniment de Ripoll que entrarà en funcionament el segon semestre del 2024. El projecte de construcció ja està elaborat on es preveuen noves instal·lacions de manteniment i reparació dels trens que circulin per l'R3. Inclòs en el Pla de Tallers de Renfe, el de Ripoll servirà per fer reparacions i revisions de curt abast. Concretament, disposarà de 2 llocs de manteniment per a unitats de 200 m i 4 vies operatives de taller que oferiran 8 llocs d'estacionament de 100 m. Segons Renfe, "es reduiran les incidències del servei a Rodalies de Catalunya i els temps d'entrada i sortida dels vehicles al taller".

El projecte contempla la modificació i nou enclavament electrònic de l’actual estació de Ripoll per integrar i automatitzar els accessos a la nova Base de Manteniment i les seves vies operatives. La línia R3 disposa de via única, cosa que condiciona sensiblement el temps de recorregut pel temps de l’espera per a l’encreuament de trens a les estacions. El Pla Transformem Rodalies preveu la duplicació de via a tres trams de la línia per incrementar-ne la capacitat. El primer d’aquests, Parets del Vallès-La Garriga, ja s’està executant. Els altres trams a desdoblar són Centelles-Vic, La Garriga-Centelles i Montcada Bifurcació-Parets del Vallès. El desdoblament, a més de l’augment de la capacitat de la línia, comportarà, entre d’altres, la supressió de passos a nivell i la remodelació d’estacions a la línia.