El sistema d'alertes d'emergències s'ha posat avui a prova a les comarques de Girona. Quan passaven 26 minuts de les 11 del matí ha començat a sonar la major part dels telèfons mòbils dels gironins.

Un cop rebut el missatge sonor, n'ha aparegut un a la pantalla del telèfon on s'informava del simulacre del sistema d'alertes massives. Abans però, des de Protecció Civil havien alertat els alcaldes i responsables governamentals que es duria a terme a la prova.

D'acord amb les enquestes respostes pels gironins després de rebre els missatges, Protecció Civil ha estimat que un 89% de la població ha rebut l'alerta mentre que un 11% no.

Des de les comarques de Girona, pels volts de les 12 ja hi havia més de 3.500 enquestes respostes i d'aquestes, més de 600 de ciutadans que es trobaven a la capital. Aquestes dades aniran a més a les pròximes hores i Protecció Civil aquest divendres podrà tenir un mapa més detallat de la zona, han assegurat.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena s'ha desplaçat a Girona per fer seguiment del simulacre juntament amb la directora de Protecció Civil, Maria Cassany.

Ambdós juntament amb els comandaments dels serveis d'emergències de Girona (Mossos, Bombers, SEM, Protecció Civil) un cop han sonat les sirenes han contactat amb el CECAT i també amb Manresa, ja que la Catalunya Central també realitzava el simulacre.

El conseller d'Interior ha qualificat d'"èxit" el simulacre i ha destacat també ha funcionat amb totes operadores telefòniques. Ha destacat que s'han esmenat els problemes que havien tingut a Terres de l'Ebre i Tarragona i que aviat repetiran l'exercici en aquestes àrees de Catalunya. El responsable d'Interior ha destacat la importància de fer aquest tipus de proves.

De fet, arran dels fets s'han rebut trucades al 112, fins a 464 procedents de tot el territori on s'ha fet el simulacre. Per comarques, 81 ciutadans han trucat des del Gironès (18,16%), 77 des de La Selva (17,26%), 64 des del Bages (14,35%), 60 des del Baix Empordà (13,45%), 60 des d’Osona (13,45%), 48 des de l’Alt Empordà (10,76%), 25 des de la Garrotxa (5,61%), 13 des del Berguedà (2,91%), 13 des del Berguedà (2,91%)i 12 des del Maresme (2,69%).

Problema a Montserrat

L'únic punt ho ha fallat ha estat a la zona del recinte de Montserrat, aquí no s'ha rebut en la majoria de l'espai tant a la basílica com al recinte, com ha explicat el Subdirector General de Programes de Protecció Civil, Sergi Delgado des de Manresa. El responsable ha detallat que s'haurà de mirar per què no ha funcionat i que podria ser algun aspecte d'una antena de la zona. Aquest.fet que ja s’ha posat en coneixement del Ministeri de l’Interior que és el desenvolupador de l’eina .

La directora de Protecció Civil, Maria Cassany per la seva banda, ha destacat que aquestes alertes estan preparades per ser utilitzades "en comptades ocasions" i que es faran servir en cas que s'hagi de confinar o evacuar a la gent. Seran emergències que aniran acompanyades d'un Pla de protecció Civil activat. Ha posat d'exemple un gran incendi que faci confinar la gent a casa o bé, un creixement del riu sobtat i que s'hagi d'indicar a la gent que es troba a la riba que marxi i cap a on.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral també ha defensat aquest tipus d'aletes i ha dit que és un "avenç i una innovació" i que esperen que no s'hagi d'utilitzar mai.

Es repetirà a Tarragona

Cal recordar que en la prova feta el 12 d'abril a la província de Tarragona, gràcies a l’enquesta desenvolupada per Protecció Civil es va poder detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil va posar-ho en coneixement del Ministeri de l’Interior i va demanar que esbrinés què havia passat i s’hi posés solució. Això avui s'ha vist que s'ha "rectificat" ha dit el conseller d'Interior i farà que aviat es repeteixi el simulacre. També hi ha previst pel 31 de maig que es faci a Barcelona.