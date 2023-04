Els investigadors de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) han demanat suspendre temporalment al director, Damià Barceló, arran de la seva vinculació amb la Universitat Rei Saúd, d'Aràbia Saudita. El diari 'El País' avança el comunicat dels treballadors que es mostren preocupats per les "males praxis" que hauria fet Barceló acceptant ser professor d'aquesta universitat mentre dirigeix l'ICRA. De fet, el diari ja va publicar fa uns dies que Barceló és professor d'aquest centre des del 2016 a canvi de poder recollir mostres a l'Aràbia Saudita per poder emprendre projectes de recerca. Els investigadors asseguren que l'entitat segueix "els estàndards ètics més elevats".

A finals de la setmana passada el rotatiu 'El País' destapava l'afiliació de Damià Barceló a la Universitat Rei Saúd d'Aràbia Saudita. Es tracta del director de l'ICRA i un dels investigadors més citats de l'Estat. En els rànquings universitaris internacionals, però, Barceló és investigador de la universitat saudita com a dedicació principal des del 2016. Aquesta és una maniobra que fa servir el centre Rei Saúd per aconseguir escalar posicions en els rànquings d'universitats amb més prestigi.

De fet, el rotatiu posava de manifest que altres investigadors del mateix institut de recerca català havien rebut ofertes similars. En declaracions a 'El País', Damià Barceló s'excusava d'aquesta praxi assegurant que la universitat saudita li havia pagat un projecte d'investigació i també li havia exigit que per recollir mostres sobre els contaminants en el país, calia que s'afiliés a la universitat.

Ara, diversos investigadors de l'ICRA han demanat que la Generalitat aparti temporalment Damià Barceló de l'institut mentre no es resol la investigació interna que ha iniciat l'executiu català. Els treballadors remarquen que estan "totalment en contra d'aquestes males praxis" i per això es desmarquen de les accions que hagi fet Barceló "a títol individual".

En aquest sentit, els investigadors recorden que des de l'ICRA segueixen els "estàndards ètics més elevats" i per això temen que ara la imatge del centre enfocat a la recerca de l'aigua quedi tacada per la polèmica de Barceló.

Nadal demana esperar els resultats de la investigació

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha descartat apartar temporalment al director de l'ICRA. Nadal demana als treballadors esperar fins que no hi hagi les conclusions de la investigació que el Departament ha encarregat al CIRCAT. A més, assegura que des del primer moment que va sortir a la llum l'afiliació de Barceló a la universitat saudita segueix el cas "amb preocupació". Per altra banda, Nadal ha assegurat que no li "tremolarà el pols" en el cas en què s'hagin de prendre "decisions radicals" arran de la investigació oberta.