El projecte presentat pels arquitectes Eduard Callís, Guillem Moliner, Nuria Casais i Ferran Grau ha estat l’escollit per per a la futura piscina municipal d’Olot. Tindrà una estructura de fusta, molta lluminositat i estarà alçada per evitar una sensació de claustrofòbia. Ho va avançar Pep Berga a Ràdio Olot, on va assegurar que «l’obra ha d’estar acabada durant l’any 2025». Segons Berga, «la Unió Temporal d’Empreses Grau Casais Callís Moliner ha estat l’escollida perquè reunia tot el que volíem. A més, ens fa especial il·lusió que dos arquitectes de casa nostra siguin part del disseny de l’equipament».

Callís i Moliner són els responsables del despatx d’arquitectes garrotxí «Un parell d’Arquitectes». Per aquest projecte van sumar esforços amb els barcelonins de Grau Casais perquè tenien experiència prèvia en equipaments esportius i piscines, un dels requisits que es fixava en el concurs d’idees. La decisió final es va prendre dimarts passat per un jurat format per representants municipals, membres dels Col·legis professionals d’Arquitectes i d’Enginyers i del Parc Natural. El projecte contempla la construcció d’una piscina gran (25x16,5 m.), una piscina complementària (16,5x8,5 m.), nous vestidors, magatzems i zona d’oficines. Es preveu una superfície construïda de 4.311 m2 totals, 2.158 m2 de planta baixa i 2.153 m2 de planta soterrada en un únic edifici que comuniqui amb les instal·lacions actuals de l’avinguda Sant Jordi. Es preveu que el projecte tingui un cost proper als 5 milions d’euros. En el darrer plenari municipal, es va aprovar un operació de préstec a llarg termini per un import de 3,5 milions d’euros que, entre d’altres, ajudarà a finançar la construcció de la piscina.