Davant la sequera que afecta tot el país i que a la capçalera del Segre està comportant també cabals mínims des de fa mesos, els ramaders de Cerdanya miren d’optimitzar els recursos hídrics i no malgastar una gota d’aigua. Tant és així que la comunitat de regants del Canal de Ger, que rega una de les zones més extenses de prats de la Cerdanya a la Solana de la vall, porta a terme un projecte d’obres per reduir les pèrdues per fuites i trams malmesos de la séquia. El projecte compta amb un pressupost de 180.000 euros i se centra en un segment de sis-cents metres on s’escapa més el cabal.

El Canal de Ger pren l’aigua del riu Querol o Aravó a la Tor de Querol i la porta fins a All, al límit de la plana cerdana ja a tocar de l’estret d’Isòvol i la plana de la Batllia, en un recorregut de divuit quilòmetres. Es tracta d’un dels segments més extensos pel que fa a l’estructura de séquies que rega una vall que és verda gràcies a la ramaderia i la seva gestió dels conreus. Al llarg d’aquest periple, l’aigua travessa els prats i cultius d’una comunitat de 400 regants que es distribueixen el cabal a partir d’accions que tenen cada membre a títol particular. En aquest sentit, la comunitat té reconegut un dret d’ús de 800 litres d’aigua per segon de manera continuada que permet els ramaders i agricultors regar fins a onze de manera simultània. Aquests onze regants a l’hora permeten portar aigua als prats d’una àrea de la vall que abraça des del terme municipal de la Tor de Querol, a l’Alta Cerdanya, i Guils al d’Isòvol passant pels de Ger i Bolvir. El president de la comunitat, Pere Oliu, ha explicat que les obres s’enllestiran en els pròxims dies a fi efecte que el canal es reobri el Primer de maig i, així, començar la temporada de reg amb un nou estalvi d’aigua al còmput de la séquia. La comunitat ha comptat amb una subvenció dels Fons Europeus i de la Generalitat que en cobreixen la meitat i la resta els ha posat amb fons propis. La sequera obligarà els regants a aplicar mesures de restricció en el volum d’aigua a partir de la setmana que ve. Els regants es reduiran el consum en funció de les accions que tinguin.