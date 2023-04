El Departament de Salut desplegarà el Pla de millora d’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció primària i comunitària. El conjunt del Pla té un pressupost de 110 milions d’euros destinats a millorar l’accessibilitat de la ciutadania al sistema de salut, 25 milions dels quals destinats a aquest programa. En aquest sentit, a cada equip d’atenció primària i comunitària (EAP) li correspon un import fix de 20.000 € per EAP i dos imports més que varien en funció de la població assignada i segons les característiques de cada equip. A més, cada equip directiu de cada EAP té autonomia de gestió per implementar les mesures que consideri convenients i gestionar l’assignació econòmica específica.

Un dels projectes que destaca a l’àmbit de la primària és el Planifi.cat, una eina proactiva de gestió, -que a finals d’aquest any ha d’estar disponible a tots els EAP-, i que permet concentrar proves i visites de persones amb malalties cròniques o factors de risc per tal de reduir les seves cites i alhora optimitzar-ne el seu seguiment. El conseller de Salut assegura que «hem d’aconseguir que la primària torni a ser atractiva, resolutiva, amb capacitat d’autogestió i amb recursos». Afegeix que «volem transformar les coses per millorar-les i això s’ha de fer amb plans, calendaris i pressupostos específics però també amb motivació».

Per a aconseguir aquest canvi de model demana la implicació de tots els agents.