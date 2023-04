La Fundació Drissa, entitat gironina que treballa per a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, i els creadors de la plataforma tecnològica Happyforce, que mesura la felicitat de les persones en les organitzacions, han signat un conveni per a treballar conjuntament en la promoció de la salut mental a l’entorn laboral. L’objectiu és millorar el benestar dels treballadors i prevenir els riscos psicosocials a la feina.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, es calcula que uns 264 milions de persones a tot el món pateixen trastorns d’ansietat, depressió o estrès laboral. Aquests trastorns, apunta l’entitat a través d’un comunicat, «no només afecten la salut mental dels treballadors sinó que també poden tenir un impacte negatiu en la productivitat i el rendiment de les empreses». Per aquest motiu, asseguren, «és fonamental que les organitzacions treballin activament en la promoció de la salut mental en l’entorn laboral».

La gerent de la Fundació Drissa, Núria Martínez, destaca que la col·laboració «suposarà un important avenç per a millorar la qualitat de vida dels treballadors de les empreses amb les que treballarem». Per la seva banda, el CEO de Happyforce, Alex Rios, subratlla que «creiem fermament que el benestar emocional dels empleats és fonamental per l’èxit de les empreses i estem compromesos a fomentar una cultura laboral saludable».

La Fundació Drissa fa tres anys que va donar el tret de sortida al projecte ‘Benestar a la feina’ amb l’objectiu d’analitzar el clima laboral. Segons els resultats de 2022, l’índex de felicitat de Drissa s’ha situat aquest darrer any en el 69,6%.