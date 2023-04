Si busques una escapada relaxant a la Costa Brava, aquests tres hotels amb spas impressionants us brindaran l'experiència de cura holística integral que necessiteu per recuperar l'equilibri perfecte entre cos i ment. Tria'n un i gaudeix d'una experiència única de relaxació i benestar!

Mas Spa, un luxe exclusiu a l'Hotel Mas de Torrent

Si el que està buscant és un luxe exclusiu, descobreix MasSpa, un impressionant edifici de més de 600 m² amb tot el necessari per a recuperar l'equilibri i trobar el benestar en Mas de Torrent Hotel & Spa, on es respira felicitat, calma, elegància i exclusivitat a la Costa Brava.

Un espai integrat en l'entorn pensat per a la cura holística integral que compta amb piscina climatitzada, de 14 metres, 4 sales de tractament, sauna seca i hammam, circuit d'aigües, fitness equipat per Technogym i sales per a activitats com a ioga, meditació o pilates.

MasSpa garanteix una experiència relaxant i plaent durant tot l'any.

Compten amb una àmplia proposta de tractaments a càrrec d'expertes terapeutes que es realitzen amb productes de les reconegudes marques de cosmètica, Natura Bissé i Comfort Zone.

Hotel Casa Anamaria, un establiment ecològic en plena natura

Si prefereixes un ambient més ecològic i romàntic, l'Hotel Casa Anamaria és el lloc perfecte per a tu. Casa Anamaria és un hotel boutique ecològic ubicat al Pla de l’Estany, en plena natura, envoltat per camps, boscos i 22.000 metres quadrats de jardins i fonts. Un lloc idíl·lic i relaxat, per desconnectar, per una escapada romàntica o per celebrar el vostre esdeveniment. Ubicat a només mitja hora de les millors platges de la Costa Brava i la ciutat de Girona, el nostre punt fort és la gastronomia, liderada per Pere Arpa.

L'Spa està pensat per cuidar-te i mimar-te. La desconnexió i el romanticisme estan assegurats, ja que les sessions del nostre Spa són d'ús privat i exclusiu. Disposem d'una petita piscina d'aigua temperada provinent del nostre pou i climatitzada a través del nostre sistema de geotèrmia, amb dolls i efecte bombolles.

La relaxació mai no és definitiva sense una sessió a la Sauna. La seva acció facilitarà l’expulsió de toxines, oxigenarà el seu organisme, relaxarà la musculatura i millorarà la irrigació sanguínia provocant una agradable sensació de benestar que millorarà el seu estat d’ànim, relaxarà la seva ment i permetrà agafar millor el son. L’experiència es completa alliberant totes les tensions acumulades a la dutxa de sensacions, que inclou diversos punts de sortida de l’aigua amb raigs de gran efectivitat per revitalitzar cos i ànima.

Hotel Cala del Pi: Benestar i bellesa sorgits de les essències de la Costa Brava

Si voleu gaudir de les impressionants vistes de la Costa Brava, l'Hotel Cala del Pi és el lloc ideal per a tu. Amb la seva ubicació exclusiva davant de l'emblemàtica Cala del Pi, us ofereix un spa dissenyat per oferir-vos una experiència inoblidable, amb una piscina climatitzada, dutxes de sensacions, sauna finlandesa, hammam-bany de vapor, cova de sal i cova de gel.

L’Hotel Cala del PI, a Platja d’Aro, al cor de la Costa Brava és més que un hotel: És exclusivitat perquè les seves instal·lacions estan concebudes per al benestar fi­ns al darrer detall. És natura i paisatge perquè el seu entorn, davant de l’emblemàtica Cala del Pi és, senzillament, únic. És gastronomia perquè la seva cuina és l’essència de l’Empordà, de la Costa Brava, de la Mediterrània...

Però tot això assoleix un altre nivell amb el valor afegit del seu magní­c spa perquè les seves instal·lacions i serveis tenen com a únic objectiu el relax, la salut i el benestar integral per recuperar l’equilibri perfecte entre cos i ment i preparar els sentits per al gaudi màxim de tot el que ofereix aquest excepcional enclavament davant de l’horitzó in­finit del mar.

Aquesta zona spa, un veritable paradís per al descans i la desconnexió, disposa d’una piscina climatitzada amb bancs lumbars, cascades, jacuzzi, dutxes de sensacions, sauna fi­nlandesa i Hammam-bany de vapor, cova de sal i cova de gel i un circuit d’aigües dissenyat per experimentar un inoblidable viatge sensorial.

Aquest culte a l’harmonia es completa amb massatges i rituals d’autor que us faran sentir l’escalfor de la sorra, el vaivé del mar i la fusió entre el cos i l’entorn. L’equilibri entre cos i ment arriba a la seva màxima expressió amb tècniques de massatge personalitzades segons la patologia o les necessitats de cadascú i amb tractaments de bellesa que no es queden a la superfície sinó que aquesta surt de dins, de la salut, del benestar i de l’equilibri emocional i anímic.