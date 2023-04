L’Audiència de Girona jutjarà pròximament dues persones acusades d’estafar-li presumptament més de 187.000 euros a un veí d’Olot de 79 anys aprofitant-se de la seva vulnerabilitat i demanant-li reiteradament diners per suposats problemes econòmics i judicials. Segons assegura la fiscalia, que demana 6 anys de presó a un home i una dona per un delicte continuat d’estafa agreujada, la dona va iniciar una «aparent relació d’amistat» amb la víctima el febrer de 2014, a qui ja coneixia perquè havien tingut una feina en comú.

Durant aquesta relació, la processada va acompanyar-lo en diverses ocasions a l'ambulatori amb l’objectiu de «generar una relació de confiança, que juntament amb la soledat de la víctima, la seva condició de salut precària i l’elevada edat, constituïa la condició de possibilitat de l’efectivitat del designi criminal», subratlla la fiscalia.

Així doncs, l’acusada li hauria dit que necessitava diners per pagar fiances judicials per no haver d’entrar a la presó, per pagar embargaments de l’Administració Tributària o fer front a diversos tractaments mèdics. La víctima va accedir a ajudar-la pensant que li tornaria els diners «quan fos possible». Amb tot, a qui entregava les quantitats era al segon acusat a la porta de casa seva.

Segons l’acusació, aquesta situació es va allargar fins a l’agost de 2015. A més, per evitar sospites de la víctima, també comptaven amb l’ajuda d’una tercera persona (que no s’ha pogut localitzar) que es feia passar per un treballador de l’entitat bancària, que li demanava els diners i li deia que se li retornaria en un «breu lapse temporal».

La víctima va fer múltiples retirades de diners en aquests mesos de quantitats que anaven des del 500 euros fins als 5.000 euros, de forma constant i entre tres o quatre vegades al mes. Durant els últims mesos que va durar la presumpta estafa les quantitats van anar pujant, i de fet només durant el mes d’agost de 2015 va treure 20.500 euros en set operacions diferents. La fiscalia calcula que va anar al banc a treure diners en 132 ocasions, retirant un total de 187.065,27 euros. La víctima, a conseqüència dels fets, té problemes econòmics i ha perdut «tots els seus estalvis». Segons l’acusació, tampoc pot pagar factures ni les cures que necessita.

La Fiscalia va interposar una demanda per aquests fets el 29 de gener de 2016. Més enllà de la pena de presó, l’acusació pública també demana una multa de 5.400 euros. El judici tindrà lloc a la secció tercera de l’Audiència de Girona.