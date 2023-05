Catalunya ha tancat un mes d’abril que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) qualifica de «càlid» i «molt sec» a bona part del país. La temperatura va ser especialment elevada el dia 12 d’abril, amb una ponentada que va provocar que la temperatura màxima superés els 25 graus al litoral i el prelitoral. A més, entre els dies 25 i 28 d’abril la temperatura va tornar a ser força elevada per l’època, amb màximes que van superar els 30 graus a diversos punts de les Terres de l’Ebre i de Ponent. Així, malgrat que la temperatura mitjana mensual de l’abril no ha estat rècord, però en alguns llocs de Ponent i les Terres de l’Ebre ha estat el més càlid de la sèrie.

Pel que fa a les precipitacions, el mes va començar amb pluges provocades pel pas d’una pertorbació el dia 1 i la posterior entrada de vent del nord amb precipitacions al quadrant nord-est de Catalunya, que va ser en forma de neu al Pirineu. La precipitació més destacada de tots els observatoris de la xarxa del Meteocat a les comarques gironines entre l’1 i el 3 d’abril van ser 30 litres per metre quadrats a Banyoles, mentre que entre els dies 29 i 30 van arribar a caure més de 50 litres per metre quadrat a l’extrem nord del Ripollès, amb un màxim registrat de 62 litres a Ulldeter. Tot i que durant aquests dos dies va haver-hi precipitacions puntualment intenses, acompanyades de tempesta i a vegades fins i tot de pedra, les precipitacions arreu del país van ser, en general, inferiors als cinc litres per metre quadrat, tot i que en alguns punts dels Pirineus -a part dels ja esmentats- es van superar els 20 litres.