La Diputació de Girona encarregarà un estudi sobre la situació dels espais fluvials que hi ha sobrefreqüentats a Sant Joan les Abadesses, amb l’objectiu d’abordar aquest problema i els impactes ambientals que se’n deriven. El propi consistori havia demanat a la corporació provincial que l’assistís en aquesta tasca, davant la preocupació per la situació. La redacció del document es licita per 6.000 euros.

La Diputació ampliarà aquest estiu el dispositiu que vigila l’accés a les gorgues Segons consta en el document de licitació, en els últims anys s’ha vist incrementada la problemàtica creixent associada a la sobrefreqüentació dels gorgs de les comarques gironines, especialment durant el període estival, degut al canvi d’hàbits de la població a causa, sobretot, de la covid-19. I en el cas de Sant Joan, indiquen que, històricament, ha patit problemes derivats de la sobre-freqüentació i la poca sensibilització ambiental d’una part de la societat. És per això que el consistori ha demanat, a través del Pla de Serveis de Patrimoni Natural de la Diputació, un document que li permtei planificar la gestió necessària del problema. L’estudi vol fer una diagnosi de la situació i establirà la capacitat de càrrega màxima de l’espai, així com un llistat de mesures a implementar.