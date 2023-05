La Fiscalia demana 6 anys i mig de presó a sis acusats de crear un grup dedicat al tràfic de drogues estupefaents amb epicentre a Banyoles. L'acusació sosté que la policia va tenir constància de l'activitat del grup el desembre de 2016, i hauria actuat fins al juliol de 2017, i quan van investigar els membres, van determinar que utilitzaven els seus domicilis com a narcopisos per emmagatzemar la droga i que la venien a les proximitats, i en altres casos a altres municipis, com Sant Julià de Ramis o Girona.

La secció tercera de l'Audiència de Girona ha celebrat avui una vista per intentar pactar sense arribar a judici, però finalment no s'ha pogut tancar l'acord. Les parts es tornaran a reunir un segon cop, i si no hi ha acord, llavors s'haurà de celebrar judici. Els acusen a tots sis d'un delicte contra la salut pública de substàncies que provoquen danys greus a la salut i d'un delicte contra la salut pública de substàncies que no provoquen danys greus a la salut. També se'ls acusa de pertinença a grup criminal. La Unitat d'Investigació de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos d'Esquadra va dur a terme la investigació juntament amb el Grup Operatiu del Servei de Vigilància Duanera. En diverses vigilàncies efectuades entre el 31 de març de 2017 i el 23 de juny els agents van detectar vendes de substàncies estupefaents a zones concretes de Sant Julià de Ramis, a Banyoles i a Girona, que en aquest cas l'emplaçament escollit era a les proximitats de l'Hospital Trueta. Diamants entre el botí Un cop van obtenir autorització del jutjat d'Instrucció 4 de Girona per registrar els domicilis, van trobar-hi cocaïna, haixix i en menys quantitat, marihuana. També van trobar balances de precisió, pedres brillants que van resultar ser diamants (el seu valor supera els 4.700 euros) i diversos bitllets fraccionats en bitllets de 500, 100, 50 i 20 que superaven els 17.000 euros. Un cop analitzada la droga, que principalment era cocaïna i en menys quantitat haixix i cànnabis, els investigadors van determinar que el seu valor superava els 33.500 euros.