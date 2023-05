Alba Carré Colls (Castelló d’Empúries, 1985) es va graduar a ESADE i portava una dècada enllaçant càrrecs a la multinacional Procter and Gamble (P&G) quan va decidir deixar Suïssa, el país que l’acollia, i va entrar a formar part de l’empresa familiar, Calsina Carré. Carré és la tercera generació al capdavant d’un negoci de transports i logística que ha crescut exponencialment fins al punt de facturar més de 100 milions d’euros anuals. També serà una de les ponents de l’eWoman, que tindrà lloc el pròxim 18 de maig a l‘Auditori Caixabank, al carrer de la Creu núm. 31 de Girona, a partir de les 10 h del matí. L’esdeveniment està organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica. L’acte està impulsat per Caixabank. El patrocinador principal és Toni Pons i compta amb la col·laboració d’Igrup i Prat Sàbat.

Pot fer una pinzellada de la seva trajectòria?

Vaig estudiar administració i direcció d’empreses a ESADE. Una vegada graduada em vaig incorporar a P&G, empresa multinacional de referència en gran consum. Allà vaig trobar la meva escola i hi vaig anar evolucionant i creixent professionalment al llarg de deu anys. Primer tenia responsabilitats a l’àrea espanyola, després a Itàlia i Portugal. Més tard vaig traslladar-me a la central europea, a Ginebra, on vaig agafar rols de definició estratègica.

Com va sorgir que s’incorporés a l’empresa familiar?

Vaig sentir que havia acabat el meu recorregut a l’empresa multinacional, ja que havia assolit els meus objectius professionals i d’aprenentatge i volia dedicar els meus esforços allà on creia que era més necessari. Vaig entrar a formar part de la companyia fa 6 anys i des de llavors he pogut aportar els meus coneixements de gestió en un sector diferent i amb molt de futur. A més sempre he estat recolzada per la família i per l’equip directiu, caminant plegats.

Quines diferències veu entre una multinacional com P&G i l’empresa familiar?

La diferència rau sobretot en la implicació a nivell emocional. Tot i el meu compromís i dedicació a les experiències laborals anteriors, però el sentiment de gratificació a l’empresa familiar quan les coses surten bé i la pressió del dia a dia es multiplica exponencialment quan es tracta del negoci familiar. Em sento molt més plena i realitzada d’ençà que destino totes les meves habilitats i estima a l’empresa que van fundar els meus avis.

Es complica més la presa de decisions quan és una empresa familiar?

A l’empresa familiar tenim la nostra pròpia idiosincràsia i, per tant, la presa de decisions segurament difereix d’altres tipus d’empreses. Dit això, és important destacar que els nostres rols com a família estan professionalitzats; tenim clar que l’empresa va per davant i, sobretot, abracem valors com el respecte i l’honestedat entre nosaltres. En el nostre cas, tenir la família dins l’empresa és més un accelerador que una barrera.

Imagino que alguna cosa de feina se’ls hi deurà escapar durant el dinar de Nadal...

Hem intentat sempre, i això sorprèn, mantenir al marge l’empresa en l’àmbit familiar per no avorrir als que no estan directament implicats. A la vegada és un difícil exercici de contenció i sempre s’acaba escapant alguna cosa, i això és inevitable per l’alt grau d’implicació i pel valor que dono a les opinions de la resta dels membres..

Hi deuen haver moltes anècdotes.

Sí. De fet, recordo que la meva àvia, que es va morir fa dos anys i era la cofundadora de l’empresa, quan a la família es posava a parlar d’algun tema seriós, sempre deia: «Jo no vull parlar d’això, sinó d’artistes!» per canviar de tema.

Quins diria que han sigut els seus referents?

Els meus referents han estat sempre la família i dins l’etapa actual han adquirit encara més importància. Admiro els valors que transmeten, difícils de trobar i que sempre ens han definit i han estat el motor de l’empresa. L’esforç i la valentia que han estat determinants pel creixement, combinats amb l’olfacte per detectar oportunitats i saber treure el millor de les persones. Tots aquests referents familiars estan implicats i han fet créixer l’empresa a nivells molt significatius. Em sento, doncs, orgullosa de tenir-los a prop i de comptar amb el seu suport i recolzament.

Dirigeix una empresa de transports i logística, un sector principalment masculinitzat, ha tingut mai pes negatiu el fet de ser una dona?

A vegades em molesta la pregunta perquè tinc molt interioritzada la figura de la dona en llocs de referència. Vaig estar 10 anys en una multinacional amb responsables molt bones. D’altra banda, crec que és natural que el sector en el qual em moc actualment estigui masculinitzat, ja que té una explicació històrica. Durant els inicis del transport hi va haver moltes figures de conductor que van esdevenir gestors d’empresa. El sector ha evolucionat, però en qualsevol cas, l’ecosistema de Calsina Carré sempre ha estat molt femení; la meva àvia com a fundadora o la seva filla com a responsable d’operacions al llarg de moltíssims anys, en són un clar exemple.

Què creu que cal canviar per reduir l’escletxa de gènere?

En primera instància crec que en l’àmbit educatiu s’ha de formar amb valors bàsics i essencials com la tolerància i la igualtat. I després, crec que existeixen molts referents femenins, però que s’han de visibilitzar. Tot això acompanyat de les polítiques d’igualtat necessàries com la discriminació positiva, però sense oblidar les dues primeres premisses. Potser pren més temps, però acaba arrelant i precisament per això nosaltres ens esforcem molt donar visibilitat als referents.