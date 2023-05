L'hospital d'Olot ha provat aquest dijous utilitzar un dron per rebre mostres per analitzar en el laboratori i ho han fet calculant la distància que hi ha entre l'hospital i l'ambulatori. La prova ha funcionat satisfactòriament perquè els professionals mèdics asseguren que les mostres han arribat en bon estat.

La responsable d'innovació de l'hospital, Neus Domènech, ha assegurat que amb la bona experiència de la prova pilot es dibuixa un nou escenari d'aplicació dels drons més enllà d'enviar les mostres entre el CAP i l'hospital, com ara enviar medicació a pacients que viuen en zones rurals aïllades.

El projecte podria ser una realitat el 2024, malgrat tot caldrien canvis en la normativa aeronàutica.

La Fundació Hospital d'Olot i l'empresa AldoraTech han fet una prova pilot aquest dijous per transportar mostres biològiques de l'ambulatori a l'hospital amb drons. Es tracta d'una prova per demostrar si el servei funciona i permet l'estalvi de la petjada de carboni que suposa enviar mostres amb vehicles sobre rodes i fer-ho amb drons.

De moment, la referent en Innovació de la fundació, Neus Domènech, ha detallat que l'estat de les mostres que s'han transportat era bo i s'han pogut analitzar en bon estat. El dron, que pesa 9 kg, pot transportar un màxim de 6 kg més. Va equipat amb una caixa que està refrigerada i a l'interior hi ha les mostres corresponents.

L'objectiu és que aquest aparell porti tots els tubs de les analítiques que es fan en els CAP i també altres mostres biològiques perquè el laboratori de l'hospital les analitzi. Fins ara, aquest recorregut es feia per carretera, però ara es podria fer per via aèria. El temps és pràcticament el mateix, però el CEO d'AldoraTech, Eduard Gòmez, ha recordat que el més important és l'estalvi en emissions de CO2 que suposa. De fet, el dron està impulsat per energia elèctrica i per això suposaria "un 80% menys d'emissions" respecte al transport per carretera.

Trajecte simulat

Malgrat tot, la prova feta aquest dijous ha simulat el trajecte que hauria de fer aquesta aeronau perquè la normativa actual impedia fer el recorregut de veritat. Gòmez ha recordat que el trajecte entre l'hospital d'Olot i el CAP passa per sobre de la capital garrotxina i per sobrevolar les ciutats cal una autorització que "tarda entre sis i dotze mesos", ha explicat Gòmez. Per això el dron ha sortit del CAP i ha viatjat cap a un entorn rural on es permetia el vol amb la normativa actual.

El CEO es mostra esperançat en una nova normativa aeronàutica que permetria aquests tipus de serveis a partir del 2024 i això implicaria que el projecte podria ser una realitat a partir de l'any vinent.

Noves aplicacions

Per part de la referent en Innovació de la fundació, Neus Domènech, ha detallat que aquesta prova pilot ha servit per comprovar la utilitat del servei i posar-ne de nous sobre la taula. De fet, la fundació ha apuntat que possiblement es podria fer un trajecte entre els dues ABS que gestiona la fundació a la Garrotxa, una a la vall d'en Bas i l'altra a Sant Joan les Fonts. Els dos centres podrien enviar mostres al laboratori de l'hospital comarcal i estalviar-se els viatges que fan.

A més, també es podria volar per atendre pacients que viuen en zones rurals aïllades i que s'han de desplaçar per anar a buscar la medicació. Domènech creu que seria un pas important en la comoditat de l'atenció a distància.

Tot i així, la contractació del servei encara no s'ha definit. La referent en Innovació de l'hospital apunta que possiblement es podrien contractar uns vuit vols a la setmana però caldrà veure l'encaix que tingui la nova normativa aeronàutica i també com el sistema sanitari públic encaixa aquest projecte.