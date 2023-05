L’Observatori del Campus de Salut Girona, impulsat pel Col·legi de Metges (COMG), ha explicat avui que els Ajuntaments de Salt i Girona s'han compromès a cedir els terrenys per a la construcció del campus, que ha d'incloure el nou hospital Josep Trueta, a finals d'aquest any o principis del vinent. En l'última comparaixença dels membres de l'Observatori, l'octubre passat, alertaven que la dificultat en la compra de terrenys, concretament a Salt, estava endarrerint el desenvolupament del projecte. El president del Col·legi, Josep Vilaplana, ha explicat que el consistori ha fet "un gran esforç" i una negociació "important" amb els propietaris per tal d'adquirir els terrenys pertinents. Pel que fa a Girona, Vilaplana afegeix que "ja fa uns mesos que es van desencallar les negociacions i ara estan en el procés de redacció final del projecte per a poder fer també la cessió a la Generalitat en els terminis previstos".

Per altra banda, l'Observatori coincideix en el fet que els terrenys són el "primer element clau" i cal que estiguin diponibles "quan més aviat millor". Per altra banda, expliquen que el proper pas és fer un estudi de mobilitat. "De moment s'ha fet bona feina en l'acord per a soterrar la rotonda de l'AP-7 a Salt però encara hi ha altres gestions per fer", afirma Vilaplana, qui també té constància que ja hi ha hagut converses entre els dos consistoris amb Endesa per al soterrament de les línies d'alta tensió.

Després de mantenir reunions amb les administracions implicades i de valorar la informació rebuda, l’Observatori confia que si la cessió es fa en els propers mesos, la Generalitat pugui incloure una partida en els pressupostos de l'any vinent per a la licitació del projecte urbanístic de tot el campus. Respecte a això, cal recordar que els pressupostos d'aquest any ja inclouen una partida de dos milions d'euros per al nou Trueta, però des de l'Observatori lamenten que encara no saben en què s'invertiran. És per això que demanen a la Generalitat que ho concreti i suggereixen que es destinin a un estudi "global" de tot el campus.

"Mentre no hi ha els terrenys, el Govern hauria d'avançar en la planificació, com ara fer un concurs d'idees amb una visió general perquè hi juguen molts factors", concreta Vilaplana. Alguns d'aquests aspectes serien els aparcaments, nombre de restaurants o un auditori, entre d'altres. "És important que es maximitzin els recursos i que hi hagi una sinèrgia entre tots els elements implicats" matisa Marga Nadal, directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), que també forma part de l'Observatori.

El disseny del futur campus per part dels sanitaris estarà llest a la tardor

De forma paral·lela, els sanitaris estan dissenyant el futur campus a través d'enquestes en el marc del pla funcional. De moment, ja han opinat sobre serveis com Urgències, unitats de crítics i plantes d'hospitalització. De forma parlal·lela, la Generalitat ha impulsat una enquesta oberta a la ciutadania. L'Observatori preveu que el pla funcional estigui llest la tardor vinent.

Trasllat d'una part del Parc Científic i Tecnològic

Per altra banda, la Universitat de Girona també està fent un pla funcional per decidir alguns aspectes de les Facultats de Medicina i Infermeria, que també s'ubicaran al nou campus, tal com estava previst. Entre altres qüestions, s'estan definint les àrees docents i de formació, l'àmbit de recerca de conjunt de l'Idibgi i la UdG i la biblioteca. Com a novetat, tal com ha explicat Rafel Reixach, vicerector de Campus Sostenible de la Universitat de Girona (UdG), també es traslladarà una part del Parc Científic i Tecnològic, concretament les empreses de salut i recerca.