Un centenar de persones han participat al llarg d’avui en la doble concentració -una al matí i l’altra a la tarda- davant l’Ajuntament de Girona per a reclamar el dret a vot.

La concentració, que també ha comptat amb una performance, ha estat convocada per l'equip d'acollida i ciutadania de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, les entitats d'acollida de la ciutat, Diverses 8M, CIEMEN i el Comitè DEPART.

L’acció forma part de la campanya #ONVOTO organitzada per la Coordinadora d’ONG Solidàries, per denunciar que «a les comarques gironines hi ha més de 120.000 persones sense dret a vot» en la convocatòria de les eleccions municipals del 28 de maig.