Les últimes pluges a Catalunya, registrades durant el llarg cap de setmana de l’1 de maig, han obert una porta a l’esperança en la lluita contra la sequera. Els experts coincideixen: les precipitacions han sigut insuficients, però han reportat nombrosos beneficis, al caure majoritàriament a les conques dels principals rius.

Faran falta, segons els càlculs del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que caigui almenys 10 vegades l’aigua que va caure aquest cap de setmana per reparar el dèficit hídric que ha deixat Catalunya en una situació crítica per falta d’aigua.

En les seves prediccions a mitjà termini, el Meteocat no acaba d’aclarir tots els dubtes, però es veu una mínima llum al final del túnel.

La primera setmana de maig, sosté el Meteocat, serà «més seca en relació amb la mitjana del model climàtic». «En canvi, la setmana següent no hi ha una tendència clara al terç nord i la meitat est del país», afegeix. Per tant, hi ha una escletxa per a les precipitacions en aquestes zones. L’oest i el sud, com ja va passar en l’últim episodi de pluges, no veuran res d’aigua.

Aquesta setmana continuarem amb una temperatura per sobre la mitjana del model climàtic.



Sembla que la setmana següent podria baixar lleugerament, sobretot al terç nord del país, encara que a molts punts del territori podríem continuar per sobre de la mitjana. pic.twitter.com/XmtcUx2kUw — Meteocat (@meteocat) 2 de mayo de 2023

L’agència catalana posa com a exemple el meteograma de Vic, on s’aprecia una possibilitat de pluges durant la setmana vinent. No obstant, les prediccions a mitjà termini no aclareixen què passarà a partir del dia 11. Caldrà esperar pròximes actualitzacions per precisar el pronòstic.

Referent a les temperatures, aquesta setmana continuaran per sobre de la mitjana. La següent poques coses canviaran, tot i que els termòmetres baixaran lleugerament al nord.