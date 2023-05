La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani de l’Escala ha donat avui el tret de sortida a la seva 27a edició entre una gran expectació, que no s'ha volgut perdre la tradicional cita. La recuperació del campament romà a la Platja ha estat un dels plats forts de la jornada, a partir d’on la Legio V Macedònica I Cohort de Blanes ha protagonitzat diverses representacions amb l’objectiu d’apropar els visitants a la vida quotidiana al campament, mostrant, també, les tècniques de combat o les claus de la medicina romana.

Un altre dels moments més esperats de la jornada ha estat l’espectacle de foc Beltane, també amb epicentre a la Platja, a càrrec d’Excalibur Teatre. Per la seva banda, l’altre gran escenari, el MAC-Empúries, ha acollit una demostració d’oficis artesans romans a càrrec del Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona, un taller de sals aromàtiques o un ampli ventall de jocs d’època. Però la fira grecoromana també és sinònim de gastronomia. Els cuiners i antropòlegs Lenka Krnavkova i Reza Aziman han impartit un taller familiar on han ensenyat a preparar tapes inspirades en les receptes d’Apici, un gastrònom romà del s.I. A través de la degustació, els assistents han pogut explorar els sabors i els ingredients de l’època romana, així com els mètodes ancestrals de conservació d’aliments. L’activitat ha permès als visitants acostar-se a la cultura gastronòmica grecoromana utilitzant mètodes moderns i productes de proximitat. El MAC-Empúries també ha ofert una visita al criptopòrtic de la Domus dels Mosaïcs i jornada de portes obertes.

El Triumvirat Mediterrani de l’Escala s’allargarà fins demà amb la lluita de gladiadors com a protagonista. Al llarg d’aquest cap de setmana, la fira grecoromana ha programat una quarantena d’activitats des de recreacions històriques a tast de vins i anxoves, passant per activitats de tir amb arc, un taller de torn de ceràmica, un taller infantil de mosaics o el tradicional mercat artesà.

El Triumvirat Mediterrani de l’Escala està organitzat per l’Ajuntament de l’Escala i el MAC-Empúries.