Detectar problemes en l’esperma a temps, clau per evitar la infertilitat

«Per saber si un espermatozou és sa no n’hi ha prou en una forma adequada i una bona mobilitat, l’anàlisi va molt més enllà i no s’estudia prou». El blanenc Jordi Ribas Maynou fa una dècada que investiga les claus de la infertilitat masculina, un camp, assegura, «encara massa desconegut i que té molt menys pes en la recerca que tot el que gira entorn la reproducció femenina».

Un dels focus de la seva recerca és l’estudi dels efectes que diferents alteracions en l’ADN causen sobre la reproducció humana, havent mostrat que existeixen diferents tipus de trencaments que poden desencadenar en casos d’infertilitat o avortaments reiteratius.«És habitual que es produeixin aquests trencaments, però normalment es reparen i l’espermatozou pot fecundar l’òvul amb èxit, però hi ha casos en què no es recuperen i llavors sorgeixen els problemes», especifica. Aquests descobriments obren la porta a una detecció precoç de si hi ha dificultats en l’esperma per tal d’aplicar nous tractaments contra la infertilitat.

«L’objectiu és proveir d’eines per poder saber si la qualitat de l’esperma és bona o no i, a la pràctica, es podrien desenvolupar testos que ho detectin», concreta. Respecte a la recerca en reproducció masculina, Ribas lamenta que hi ha dos factors que dificulten els avenços. D’una banda, reitera que no s’investiga suficient. «Quan una parella té problemes d’infertilitat, encara s’atribueixen les causes a la dona, tenint present que en el 50% dels casos es deu a l’home», afegeix. A més, els homes no es fan revisions periòdiques de l’aparell reproductor tal com fan les dones. «Hi hauria moltes malalties que es podrien detectar de forma precoç, com per exemple les varicoceles als testicles, i s’evitaria que es desenvolupessin problemes de més magnitud».

«Quan una parella té problemes d’infertilitat encara s’atribueixen les causes a la dona però en el 50% de casos l’origen és l’home»

El segon factor que dificulta el progrés en la investigació en el camp de l’andrologia és que els pacients a través dels quals fan recerca ja són infèrtils. «Si tinguéssim més mostres d’esperma de pacients fèrtils podríem fer més estudis comparatius, el problema és que, per exemple, la finalitat dels donants de semen és reproductiva i no pas per a la recerca, tot i que tenim alguns convenis amb clíniques de reproducció assistida per analitzar mostres d’esperma sa, no és suficient», lamenta.

Per altra banda, Ribas afegeix que la infertilitat acaba sent un problema de parella. «Cal fixar una mirada global, els òvuls reparen els espermatozous per després ser fecundats i és molt diferent un òvul d’una dona de 25 anys que el d’una dona de 38 perquè hi hagi èxit», concreta. Respecte a això, afirma que el factor de l’edat és molt important. «Sociològicament, entenc que les parelles cada cop tenen fills més tard però biològicament parlant, l’edat fèrtil és la mateixa de sempre i no hi ha possibilitat d’endarrerir-la».

Finalment, destaca els estudis que han fet amb animals, sobretot porcs. Les seves aportacions han contribuït a entendre com els espermatozoides de diferents espècies de mamífers presenten una condensació diferent, millorant la detecció del dany al ADN espermàtic en diferents espècies, essent aquest biomarcador útil per a la millora dels processos reproductius.

Qualitat de l’esperma a la baixa

L’investigador explica que hi ha molts estudis que determinen que la qualitat de l’esperma ha anat a la baixa en els últims anys. Hi tenen a veure els factors ambientals, ja que homes que viuen en entorns industrialitzats presenten diferències respecte als qui viuen en entorns més rurals. També hi té a veure el tipus de dieta i elements concrets com la cafeïna, que potencia els trencaments de l’esperma.

Malgrat la importància de la biologia en aspectes reproductius, Jordi Ribas remarca que el pitjor que es pot fer és «obsessionar-se quan hi ha dificultats per a tenir fills». «El factor psicològic hi té molt a veure i no ajuda però també s’entén que si hi ha dificultats, la parella necessita saber el perquè; i poder respndre aquesta pregunta és el nostre principal objectiu com a científics», conclou.

«A Estats Units s’inverteix fins a cinc vegades més i, tot i així, produïm molta recerca i a més, reconeguda»

L’investigador en biologia cel·lular de la Universitat de Girona (UdG) ha rebut aquesta setmana un dels reconeixements amb major rellevància en un dels seus camps de coneixement: l’andrologia. La distinció l’han concedit conjuntament l’American Society of Andrology (ASA) i la European Academy of Andrology (EAA), dues associacions líders als seus continents, respectivament, en la disciplina que estudia els factors que afecten la fertilitat masculina.

Ribas valora positivament el premi i admet que és «significatiu i més que es concedeixi a la Universitat de Girona perquè demostra la qualitat de la recerca que es fa i a vegades tenim la sensació que no tenim rellevància arreu del món». A més, «tenint en compte la proporció d’inversió pública i producció en recerca no ens podem queixar, quan hi ha països com Estats Units on s’arriba a invertir fins a cinc vegades més», conclou.