L'Audiència de Girona ha condemnat a 27 anys i 1 mes de presó Stepan Lescov, l'acusat de torturar i matar un home a Puigcerdà el 31 de gener del 2020 per robar-li uns diners que havia cobrat recentment. La sentència, recollint el veredicte del jurat popular, el condemna com a autor d'assassinat agreujat i robatori violent, amb l'atenuant d'embriaguesa. El processat va anar a casa de la víctima cap a les 22.30 hores i hi va entrar rebentant una porta. Ja a dins, li va propinar "infinitat de cops" a la víctima, fent servir també un pal amb punta metàl·lica, i li va causar "un dolor i un patiment absolutament innecessaris" abans d'escanyar-lo. L'Audiència absol el segon acusat a qui el jurat va declarar no culpable d'encobriment.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat-president del tribunal del jurat, Manuel Ignacio Marcello, recull el veredicte que va declarar l'acusat culpable d'assassinat i robatori violent, atenent la petició del fiscal Víctor Pillado i de l'acusació particular.

L'Audiència conclou que el 29 de gener del 2020 la víctima va rebre una "quantitat important de diners". En concret, 3.431,42 euros. D'aquest import, en va extreure una part i la tarda del 31 de gener del 2020 va estar consumint "importants quantitats d'alcohol" a diferents locals de Puigcerdà. Durant la tarda-nit va estar amb el condemnat a bars de la localitat.

Així va ser com, segons la sentència, Lescov va "prendre coneixement" que la víctima tenia diners i va aleshores quan va prendre "la decisió ferma d'arrabassar-li" el que tenia. Quan la víctima ja era a casa, un habitatge semiabandonat als afores de la població, el processat va decidir "executar" el pla que havia planificat i va arribar al domicili cap a les 22.30 hores.

Un cop allà, va saltar un mur perimetral i va aconseguir accedir a l'habitació de la víctima rebentant una porta. "Ja dins l'habitacle, amb intenció d'acabar amb la vida de la víctima i sent plenament conscient de la nul·la capacitat de defensa que tenia per la ingesta alcohòlica prèvia que ascendia a una concentració d'etanol de 2,77 grans per litre de sang", exposa la sentència, va començar a propinar-li "infinitat de cops a diferents parts del cos" fent servir tant els punys com els peus, així com un pal amb punta metàl·lica.

Causar-li patiment

Tal com va declarar provat el jurat popular, la sentència exposa que Lescov es va acarnissar amb la víctima, arribant a fer-li cremades al cos "amb algun objecte calent" i fent-li saltar diverses dents d'arrel: "Li va generar un dolor i un patiment absolutament innecessaris per acabar amb la seva vida".

El magistrat remarca que, durant el judici, va ser "especialment contundent" la declaració dels forenses, que van explicar que la víctima no només tenia una gran quantitat de lesions infringides, sinó que algunes eren d'especial "crueltat" com la fractura de la mandíbula o de vuit costelles. "L'existència de cremades probablement ausades amb cigarretes no guarden relació amb les anteriors i la seva finalitat no és cap altra que causar-li patiment a la víctima", argumenta la sentència.

Quan la víctima ja estava estès a terra abatut pels cops i tenint la capacitat de defensa "completament anul·lada", el va estrangular fins a la mort. Després, va arreplegar els diners que tenia a casa i va fugir.

Passada la mitjanit, el processat va trucar a un cosí seu, que vivia a Girona, demanant-li que l'acollís perquè havia tingut una baralla amb uns companys de pis. El cosí, defensat pel lletrat Carles Monguilod, s'enfrontava a una acusació d'encobriment.

La sentència, seguint també el criteri del jurat popular, l'absol perquè determina que no sabia que el seu parent havia matat l'home. "No ha quedat acreditat que sabés o pogués saber amb una probabilitat alta que Stepan Lescov havia donat mort a una persona", remarca la sentència.

Es va estar a casa del cosí fins el 3 de febrer, quan els Mossos d'Esquadra el van detenir després de seguir-li el rastre fins a la ciutat de Girona.

El jurat va apreciar al processat l'atenuant d'embriaguesa perquè, en el moment dels fets, "tenia les facultats cognitives i volitives lleument afectades pel consum previ de begudes alcohòliques".

L'Audiència imposa a l'acusat 22 anys i 6 mesos de presó pel delicte d'assassinat agreujat i 4 anys i 7 mesos pel robatori en casa habitada amb ús d'instrument perillós. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar cadascun dels fills de la víctima amb 40.000 euros i la seva vídua amb 203.000 pel dany moral infringit.

El tribunal també acorda que quan el condemnat, d'origen moldau, accedeixi al tercer grau o se li concedeixi la llibertat condicional l'expulsin del país amb la prohibició de tornar en un termini de 10 anys.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.