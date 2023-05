Les prediccions meteorològiques solen ser difícils de precisar, però aquesta vegada el resultat va ser força encertat. Tal com s’havia pronosticat, al final del matí d’ahir es van registrar ruixats i xàfecs. En aquesta ocasió la major incidència es va registrar al nord de la província de Girona, on els Bombers de la Generalitat van haver de rescatar a un grup de 140 excursionistes holandesos que s’havien vist sorpresos per una forta tempesta a la Garrotxa, una de les comarques on el Servei Meteorològic de Catalunya havia activat l’avís per temps violent.

Fonts dels Bombers van informar que, sobre les tres de la tarda, van ser alertats que 120 joves i 20 professors i monitors havien estat sorpresos en el municipi de Montagut i Oix per un xàfec quan seguien la ruta entre l’ermita de Sant Eudald de Jou i el Pont de Llierca. Els bombers van acudir a la zona amb set unitats terrestres i un helicòpter, dispositiu amb el qual van ser evacuats per grups fins al càmping en el qual pernocten. Tots els excursionistes es trobaven en bon estat, segons les mateixes fonts, encara que un d’ells presentava una lleu hipotèrmia i un altre una lesió en un peu. Imatges de les conseqüències de la tempesta al seu pas per Tortellà (la Garrotxa). Vídeo de @mrdrarek. pic.twitter.com/OXcg4Ifpie — Meteocat (@meteocat) May 7, 2023 Davant l’episodi de fortes pluges que s’anava acostant, el Servei Meteorològic de Catalunya va anar actualitzant al llarg de la jornada el seu pronòstic meteorològic per a les següents hores, estenent el perímetre de les pluges a tot el terç nord, confirmant que a la Catalunya Central i les comarques de l’interior de la província de Girona i les del nord de Barcelona aquestes precipitacions serien realment intenses -a més que vindrien acompanyades de calamarsa-. Així, durant la sobretaula ja van anar apareixent les primeres tempestes al Pirineu occidental que es van anar traslladant cap a l’oest guanyant intensitat a les comarques del nord de Girona. A la Garrotxa, Pla de l’Estany, Ripollès i l’oest de l’Alt i Baix Empordà aquestes pluges, significativament intenses, van anar acompanyades de pedra. A Ulldeter i la Bisbal d’Empordà es van registrar 25,6 litres d’aigua en tan sols 30 minuts. La pluja dona avui una petita treva perquè la previsió és que demà torni a ploure. Les tempestes agafen extensió i intensitat al terç nord del territori. En alguns casos van acompanyades de calamarsa o de pedra, com en el cas de Bordils, al Gironès. pic.twitter.com/uYetEtHWb5 — Meteocat (@meteocat) 7 de mayo de 2023