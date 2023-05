El vicesecretari general del sindicat Metges de Catalunya, David Arribas, veu un «fracàs» de la política del Govern per retenir i captar talent que no s’hagin ocupat 36 places MIR de Medicina de Família a Catalunya, tot i l’incentiu d’entre 5.000 i 9.000 euros de la conselleria per als residents de primer any. En declaracions a l’ACN, Arribas avisa que Catalunya ha perdut «potència» com a referent en formació i que les condicions laborals posteriors no són «gens atractives».

L’especialitat de Medicina de Família és l’única que ha quedat amb places vacants després que es tanqués la convocatòria per a la formació especialitzada (MIR), amb 202 sense ocupar de les 2.455 ofertes a l’estat espanyol (92%). En el cas de Girona, les places sense cobrir han sigut deu tot i els incentius de 9.000 euros anuals que oferia la Generalitat als aspirants que escollissin aquesta regió sanitària, tal com avançava ahir aquest diari. Una quarta part de places MIR d’atenció primària a Girona es queden sense cobrir Per la seva banda, el vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) diu a l’ACN que «no és una bona notícia» que hagin quedat vacants places MIR de l’especialitat ja que és «una de les més deficitàries» i comparteix que, si bé la formació és «excel·lent», aquest bon nom està perdent pes. Mestres recalca que es necessiten unes condicions laborals «competitives» respecte a altres comunitats i països i adverteix que altres estats, com Alemanya, atrauen futurs residents, amb millors salaris i condicions formatives, una situació que també destaca el vicesecretari general del sindicat Metges de Catalunya. Aquest metge de família insisteix que cal «millorar les condicions de treball», també per «evitar el que pot ser un desastre» en els propers anys, el recanvi generacional dels metges que es jubilaran en els propers cinc anys. En aquest sentit, demana mesures immediates per pal·liar el dèficit de professionals tenint en compte que el gruix de resultats no es veurà fins d’aquí a uns anys.