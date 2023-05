El sector pesquer ha sortit al carrer, amb el suport de la Generalitat, associacions i entitats, per manifestar-se contra el Pla d’Acció de de la Unió Europea, ja que, segons denuncien, suposa «una nova restricció de l’activitat d’arrossegament que posarà en risc la supervivència d’aquesta flota a Catalunya i el sistema de pesca català». Les protestes s'han succeït a diferents punts del litoral català, i el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tuleda, s'ha sumat a un acte a Roses després d’una reunió amb el patró major d’aquesta confraria, Antoni Abad (també president de la Federació Nacional Catalana) i altres patrons. També s'han sumat a les crítiques catorze vaixells gironins de pesca d’encerclament, membres de l’Organització de Productors Pesquers Peix Blau de Catalunya, que han mostrat la seva «indignació» per la prohibició de la pesca de tonyina imposada per les legislacions europees. A Barcelona, la proposta ha comptat amb el suport de Comissions Obreres. El seu responsable de Pesca a Catalunya, Javier Barcala, ha explicat que el sector viu un moment «difícil» a nivell econòmic i que, si el nou pla s’aplica, els pescadors d’aquesta modalitat «es veuran reduïts fins a un 80%». Els manifestants han sortit del moll i s'han dirigit al Parlament, on han entregat un manifest.

Des de Roses, Sergi Tudela ha destacat la importància de la trobada, en què «el Govern de la Generalitat i el sector pesquer tornen a reclamar de manera unitària un canvi en la Política Pesquera Europea, perquè s’encamini cap a un sector pesquer sostenible des les tres vessants que preveu aquesta política: ambiental, social i econòmica». Segons el representant del Govern català, la Unió Europea «no ha valorat l’esforç que el sector pesquer català està realitzant per avançar cap a la sostenibilitat: vedes biològiques de més de dos mesos, reducció d’horaris i jornades de pesca de més d’un 40%, implementació de millores de selectivitat en les arts, tancament de vint zones de pesca amb una superfície de 500 quilòmetres quadrats o implementació de millores tècniques per reduir l’impacte sobre el fons i el consum de gasoil». «D’esquena al sector» Mentrestant, des de Barcelona, Barcala ha denunciat que el pla europeu només té en compte l’impacte mediambiental de la pesca d’arrossegament, i no l’impacte econòmic i social que podria derivar de la prohibició. «No estem en contra de l’ecologisme, som els primers que respectem el mar», ha lamentat el portaveu, que ha criticat que les mesures s’hagin pres «d’esquena al sector». Finalment, des de l’Organització de Productors Pesquers Peix Blau han criticat que, malgrat que la costa està «plena de tonyines», tal com avala un informe científic publicat el 2020 per la Generalitat, «les autoritats no permeten pescar-les, la qual cosa deixa els pescadors locals d’encerclament en una posició difícil».