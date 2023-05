Espanya ha registrat el mes d’abril més càlid des que hi ha registres i amb «condicions de sequera excepcionals». Segons l’observatori de la UE Copernicus, la temperatura al sud-oest d’Europa ha estat per sobre de la mitjana, amb Espanya i Portugal registrant el mes més càlid. Segons Copernicus, aquest mes d’abril ha estat el quart més càlid a nivell global. Tot i així, hi ha zones d’Europa que han registrat temperatures més baixes de la mitjana, entre elles el Regne Unit i el sud-est del continent. Fora d’Europa, la temperatura també ha estat per sobre de la mitjana a algunes zones d’Àfrica, l’Àsia central, el Japó i al nord d’Amèrica, mentre l’Índia i Austràlia han registrat temperatures més baixes de la mitjana.

Pel que fa a la situació hidrològica, les dades de Copernicus apunten que el Regne Unit, França i el centre d’Europa, entre d’altres, han registrat un mes d’abril més humit de la mitjana. A banda de la Península Ibèrica, també han tingut «condicions excepcionals de sequera» el sud dels Alps i regions de la França mediterrània. A nivell global, les condicions hidrològiques també han estat més seques de la mitjana a zones dels Estats Units, el sud-est asiàtic i el sud d’Àfrica, entre d’altres. En canvi, hi ha hagut condicions més humides de la mitjana al sud-est dels Estats Units, al nord-oest d’Austràlia i Tanzània. Més de 71 litres a Ulldeter A les comarques gironines, les precipitacions de diumenge passat van deixar fins a 71,1 litres per metre quadrat a Ulldeter, aigua que serà molt benvinguda ja que anirà directament al Ter. També van destacar els 44,8 litres per metre quadrat de Tortellà, els 33,1 de la Bisbal d’Empordà, els 32 de les Llosses i els 31,4 que es van registrar a Núria. Altres quantitats destacades van ser els 24,1 litres caiguts a Oix, els 21,8 de Sant Joan de les Abadesses i els 21,8 de Molló. Per aquesta setmana estan previstes noves precipitacions a les comarques gironines, que podrien arribar especialment entre avui i dimecres i que està previst que puguin caure, de nou, a la capçalera del Ter.