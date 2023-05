Una quarta part de places MIR d’atenció primària a Girona es queden sense cobrir

Medicina Familiar i Comunitària torna a deixar places sense cobrir en el procés de tria de la nova promoció de metges residents (MIR). En total, se n’oferien 2.455 arreu d’Espanya i han quedat 202 vacants, dues més que l’any passat. Enguany, a més, passa a ser l’única especialitat que no cobreix totes les places, ja que l’any passat tampoc les van completar Medicina Laboral, Medicina Preventiva i Salut Pública i Microbiologia i Parasitologia.

Castella i Lleó (55), Galícia (39) i Catalunya (36) encapçalen les comunitats autònomes amb més places que han quedat vacants i, en el cas de Catalunya, gairebé una tercera part correspon a la província de Girona, amb un total de deu. Estan repartides de forma equitativa en la unitat docent de l’Institut Català de la Salut (ICS), entitat que engloba gran part dels CAPs de la Regió Sanitària de Girona, i les cinc places restants corresponen a la unitat dels serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). La xifra suposa una quarta part del total de quaranta places que s’oferien, 33 a l’ICS i 7, al SSIBE, i creix considerablement respecte a l’any passat, ja que en van quedar tres sense cobrir, totes del Baix Empordà.

Cal tenir present que, per segon any consecutiu, el Departament de Salut oferia incentius econòmics per a aquells residents que triessin plaça en zones allunyades de l’àrea metropolitana de Barcelona i, en el cas de Girona, la quantitat s’eleva fins a 9.000 euros anuals.

Malgrat tot, l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària continua sense ser suficientment atractiva i és que, en les primeres setmanes de tria, es va cobrir un percentatge molt baix de places. Experts reiteren que les condicions laborals dels metges d’atenció primària continuen sent el principal obstacle.

Per tal de cobrir aquest dèficit, Sanitat ha obert una convocatòria extraordinària al llarg d’aquesta setmana perquè els futurs residents puguin escollir plaça en una segona volta. Hi ha extracomunitaris i persones que van desistir escollir plaça en el moment que els torcava triar.